Prensa santiaguera cierra 2025 con figuras y medios digitales de alto impacto

El Jacagüero sobresale como uno de los periódicos digitales más influyentes de Santiago en la medición anual de 2025

Santiago de los Caballeros, R.D.– El año 2025 estuvo marcado por un notable fortalecimiento de la comunicación digital en Santiago, donde periodistas y medios de prensa se destacaron por su compromiso con la ética, la calidad informativa y el servicio a la ciudadanía.

La medición fue realizada a través de encuestas digitales aplicadas en plataformas como Google Forms y Qualtrics, recabando opiniones de usuarios, comunicadores y actores sociales, con el objetivo de identificar a los profesionales y periódicos digitales más sobresalientes del año.

Entre los periodistas más destacados de Santiago en 2025, figura Javier Taveras, conductor de El Congreso de la Mañana por Coco TV y CDN, reconocido por su rigor informativo y liderazgo en la opinión pública.

También fue valorado José Adriano Rodríguez, de CDN y La Revista en Teleuniverso Canal 29, por su análisis equilibrado y su credibilidad ante la audiencia.

El listado incluye al veterano comunicador Esteban Rosario, cuyo impacto social y trayectoria le han ganado un amplio reconocimiento en la sociedad santiaguera.

Asimismo, fue resaltado Juan Bonilla, productor del espacio Entérate con Bonilla en Telemedios Canal 8, por su dinamismo y enfoque directo en temas de interés ciudadano.

La comunicadora Milagros Méndez, del Congreso de la Mañana, fue destacada como una voz autorizada y confiable, mientras que Argelys Quiñones, de Cibao en la Tarde por Canal 8, fue reconocida por su cercanía con la audiencia.

El listado lo completan Onelio Domínguez (Hoy Noticias, Telesistema), Bélgica Suárez (Las Noches con Bélgica), Luis Manuel Flores (Sábado al Día, Teleuniverso) y Carlos Manuel Estrella, reconocido maestro de ceremonias y comunicador profesional.

Estos profesionales fueron valorados por su coherencia, ética periodística y aporte constante a la construcción de una opinión pública informada en Santiago y el Cibao.

En cuanto a los periódicos digitales más destacados de 2025, la medición reconoció a El Centinela Digital, dirigido por Juan Bonilla, como el medio más reconocido de Santiago y ganador del premio Mejor Periódico Digital del Cibao 2025 otorgado por el Observatorio de Medios Digitales Dominicanos.

También fue resaltado El Jacagüero, dirigido por Bartolo García, por consolidarse como uno de los medios digitales de mayor crecimiento e influencia en la ciudad durante el año.

La lista incluye además a Minuto a Minuto, dirigido por Nicolás Arias; RB Noticias y Más, bajo la dirección de Jhovanny Bierd (Chayanne); y Noticias entre Amigos, encabezado por Alberto José Peña.

Otros medios destacados fueron Diario 55, consolidado por el empresario Adalberto de León; El Informante, dirigido por Norberto Rubio; y Activao RD, liderado por Inocencio Encarnación.

La medición también reconoció a Santiago es Noticia, dirigido por Marisela Gutiérrez, y a Noticias Breves (JAZB), bajo la dirección de José Zapata, por su constancia y relevancia informativa.

Este levantamiento se desarrolló desde enero hasta diciembre de 2025 y no incluyó medios que surgieron en los últimos meses del año, reafirmando el valor de la constancia, la credibilidad y el impacto sostenido como factores clave del periodismo digital en Santiago.