Portugal y República Dominicana abren una nueva etapa de cooperación empresarial en Lisboa

Bartolo García

Lisboa, Portugal.– La Cámara de Portugal tuvo una participación destacada como aliado estratégico en la celebración del Primer Encuentro Empresarial Domínico-Portugués, un evento de alto nivel que marca un antes y un después en el fortalecimiento de las relaciones comerciales, institucionales y diplomáticas entre la República Dominicana y Portugal.

La actividad se desarrolló en los elegantes salones del Hotel Tivoli Lisboa, escenario que reunió a empresarios, representantes institucionales y líderes del sector privado de ambos países, interesados en explorar nuevas oportunidades de inversión y cooperación.

El encuentro fue organizado por la Embajada de la República Dominicana en Portugal, bajo el liderazgo de su embajadora, Patricia Villegas de Jorge, quien impulsó esta iniciativa con el objetivo de acercar al empresariado dominicano y portugués y promover alianzas estratégicas sostenibles.

La Cámara Dominico-Portuguesa respaldó el evento como parte de su misión de servir de puente entre ambos mercados, facilitando el diálogo, el intercambio de experiencias y la identificación de nichos de negocios con potencial de crecimiento.

Durante la jornada, empresarios de ambos países compartieron visiones estratégicas, casos de éxito y expectativas de inversión, en un ambiente marcado por el diálogo constructivo y la colaboración mutua.

Entre los temas abordados figuraron la política exterior y las relaciones bilaterales, así como las oportunidades y beneficios de invertir en la República Dominicana, presentados por autoridades y representantes dominicanos.

También se expusieron las ventajas competitivas de hacer negocios en Portugal, resaltando su posición estratégica como puerta de entrada a Europa, su estabilidad económica y su marco legal favorable para la inversión extranjera.

En representación de la Cámara de Portugal participó su presidente, Vítor Borges, quien destacó la importancia de este primer encuentro como una plataforma clave para estrechar vínculos empresariales y fomentar proyectos conjuntos de alto impacto.

Borges subrayó que este tipo de espacios permiten identificar sinergias reales entre los sectores productivos de ambos países, contribuyendo al crecimiento económico y a una cooperación empresarial más sólida y duradera.

La delegación de la Cámara de Portugal estuvo encabezada por el cónsul honorífico de Portugal en la República Dominicana, Paulo Alves, junto a miembros y directivos de la Cámara de Comercio Domínico-Portuguesa.

Entre los participantes se encontraban Moisés Rodríguez, Thania Gómez y, como invitadas especiales, Helena Dionisio y Ana Figuereido, además de otros representantes del sector empresarial.

La Cámara de Portugal reafirmó con esta participación su compromiso con la promoción del comercio internacional, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de los lazos económicos entre Portugal y la República Dominicana.

Asimismo, destacó su rol como puente institucional entre empresarios, gobiernos y entidades privadas, facilitando la creación de alianzas estratégicas y el desarrollo de proyectos conjuntos.

Este primer encuentro empresarial sienta las bases para una agenda de cooperación a largo plazo y abre el camino para un segundo encuentro previsto para 2027 en la ciudad de Oporto, consolidando una visión compartida de crecimiento, intercambio y beneficio mutuo.

Con esta iniciativa, ambas naciones avanzan hacia una relación más estrecha y dinámica, orientada a generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y a fortalecer sus vínculos históricos, comerciales y culturales.