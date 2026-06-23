Portugal golea a Uzbekistán y Cristiano Ronaldo hace historia en el Mundial 2026

Bartolo García

La selección de Portugal reaccionó con autoridad en el Mundial 2026 al derrotar por goleada 5-0 a Uzbekistán en Houston, resultado que le permitió sumar su primera victoria del torneo y asumir provisionalmente el liderato del Grupo K con cuatro puntos.

El gran protagonista del encuentro fue Cristiano Ronaldo, quien abrió el marcador apenas a los seis minutos de juego tras aprovechar una asistencia de João Cancelo. Con este tanto, el capitán portugués dejó atrás la sequía goleadora que había sufrido en el empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo en su debut mundialista.

Portugal dominó el encuentro de principio a fin y amplió la ventaja gracias a un gol de Nuno Mendes, quien anotó mediante un tiro libre al minuto 17. Más adelante, el conjunto dirigido por Roberto Martínez continuó imponiendo su superioridad ante un rival que quedó al borde de la eliminación.

Antes del descanso, Cristiano volvió a aparecer para firmar su segundo gol de la noche. El delantero aprovechó una rápida transición ofensiva encabezada por Bruno Fernandes y definió con precisión para colocar el 3-0 parcial, consolidando una actuación estelar en el torneo.

La goleada se completó en la segunda mitad con un autogol del guardameta Abduvokhid Nematov y una brillante definición de Rafael Leao, sellando una contundente victoria que reafirma las aspiraciones de Portugal de avanzar a la siguiente ronda.

Con sus dos anotaciones, Cristiano Ronaldo alcanzó 11 goles en Copas del Mundo, superando la marca histórica de Eusébio y convirtiéndose en el máximo goleador de Portugal en la historia de los mundiales. Además, amplió un récord único al transformarse en el primer futbolista en marcar goles en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

Portugal cerrará la fase de grupos enfrentando a Colombia el próximo 27 de junio, mientras que Uzbekistán buscará mantener vivas sus esperanzas ante la República Democrática del Congo. Entretanto, la actuación de Cristiano volvió a demostrar que, a sus 41 años, sigue siendo una de las grandes figuras del fútbol mundial.