Portal digital del Poder Judicial supera el 63 % de los trámites en Santiago

Bartolo García

Santiago.– El Poder Judicial informó que el 63.9 % de los asuntos judiciales del Departamento Judicial de Santiago son gestionados a través del portal justicia.gob.do, un resultado que refleja el avance de la transformación digital y la creciente confianza de usuarios y operadores del sistema en los servicios en línea.

Las estadísticas muestran un crecimiento sostenido del uso de la plataforma en las distintas jurisdicciones. El mayor nivel de utilización corresponde a la jurisdicción Civil, donde el 90 % de los casos ingresan de manera digital, seguida por Tierras con 83 %, Trabajo con 74 %, Penal con 62 %, Paz con 43 % y Niños, Niñas y Adolescentes con 10 %.

Como parte de esta estrategia de modernización, el Poder Judicial continúa incorporando nuevas instituciones al Portal de Acceso Digital, fortaleciendo la interoperabilidad entre los organismos que participan en la administración de justicia dentro del Departamento Judicial de Santiago.

Entre las entidades integradas a la plataforma figuran la Fiscalía y la Defensa Pública de Santiago, la Procuraduría Regional, la Alcaldía de Santiago, así como la Fiscalía y la Defensa Pública de Valverde, lo que permite una mayor coordinación y agiliza la gestión de los procesos judiciales.

La institución destacó que estos avances contribuyen a ofrecer una justicia más accesible, eficiente y cercana a la ciudadanía, al facilitar la presentación de documentos y la realización de trámites sin necesidad de acudir presencialmente a los tribunales.

Además, el uso de la plataforma permite reducir desplazamientos, optimizar tiempos, garantizar la trazabilidad de los expedientes y brindar un servicio más seguro y transparente, mejorando la experiencia tanto de los ciudadanos como de los profesionales del derecho.

El portal justicia.gob.do forma parte del proceso de transformación tecnológica impulsado por el Plan Justicia del Futuro 2034, mediante el cual el Poder Judicial busca consolidar un sistema moderno que centralice los servicios judiciales digitales y fortalezca el acceso a la justicia en todo el país.