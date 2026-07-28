Pastores de Santo Domingo Este y Policía Nacional fortalecen alianza por la seguridad ciudadana

Bartolo García

Santo Domingo Este.– Un grupo de pastores de distintas iglesias de Santo Domingo Este sostuvo un encuentro con el director regional de la Policía Nacional, coronel Claudio Edgar González Moquete, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre las comunidades de fe y la institución del orden para impulsar iniciativas de prevención y seguridad ciudadana.

La reunión se realizó en el destacamento policial de Invivienda y fue coordinada por el pastor Manuel Guerrero, de la Iglesia Poder y Gracia de Dios, ubicada en el sector El Tamarindo. En el encuentro también participaron representantes de diversas juntas de vecinos del municipio.

Durante la actividad, el coronel González Moquete presentó la visión de trabajo que impulsa desde su reciente designación al frente de la Dirección Regional Santo Domingo Este, destacando la importancia de mantener un acercamiento permanente con iglesias, organizaciones sociales y líderes comunitarios para fortalecer la seguridad en los barrios.

El oficial explicó que uno de sus principales objetivos es establecer canales de comunicación directa con los líderes religiosos y comunitarios, a fin de identificar oportunamente las problemáticas que afectan a cada sector y coordinar respuestas conjuntas que contribuyan a la prevención del delito y al fortalecimiento de la convivencia pacífica.

Asimismo, informó que la estrategia contempla el desarrollo de programas preventivos, actividades deportivas y acciones dirigidas especialmente a la juventud, con el propósito de disminuir los factores de riesgo, fomentar valores y promover una cultura de paz en las comunidades.

Los pastores participantes valoraron la apertura mostrada por el director regional y manifestaron su disposición de trabajar de manera coordinada con la Policía Nacional en proyectos enfocados en la seguridad, la integración comunitaria y el fortalecimiento de los valores familiares y cristianos. De igual forma, representantes de las juntas de vecinos resaltaron la importancia de mantener un diálogo permanente entre las autoridades y la comunidad.

Al finalizar el encuentro, se anunció la realización de una nueva reunión con la confraternidad de pastores de Santo Domingo Este, prevista para el 24 de agosto, con el propósito de ampliar la participación de líderes eclesiales y continuar construyendo una agenda conjunta orientada al bienestar, la prevención y el desarrollo integral de las comunidades.