Tuto Tavárez

(XIII)

Atletas de Santiago en los Juegos Santo Domingo 2026

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Juan Elías Pérez Medina (Atletismo): Es un destacado dirigente deportivo y empresario de Santiago de los Caballeros, con una trayectoria de casi 50 años ligado al deporte dominicano.

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Durante su juventud representó a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en competencias deportivas, logrando importantes triunfos en artes marciales y full contact.

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En el año 1979 ganó una memorable pelea por nocaut en el Estadio Cibao de Santiago, participando en una cartelera junto a reconocidos boxeadores de la época. Posteriormente obtuvo el título de campeón nacional de Full Contact en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo, permaneciendo cuatro años como campeón nacional y participando en eventos nacionales e internacionales.

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Más adelante se integró al atletismo, conquistando medallas para la provincia de Santiago y luego dedicándose a la dirigencia deportiva.

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Ha sido reconocido en tres ocasiones como Propulsor Deportivo del Año por la crónica deportiva de Santiago.

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Además, ha ocupado posiciones importantes dentro de la Unión Deportiva de Santiago (UDESA) y actualmente preside la Asociación de Atletismo de Santiago.

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En el ámbito empresarial, Juan Elías Pérez Medina también se ha destacado en las áreas de combustibles y construcción. Actualmente es presidente de ANADEGAS y miembro de importantes organizaciones latinoamericanas vinculadas al sector de combustibles, representando dignamente a la República Dominicana.

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A lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos de diversas instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la Gobernación de Santiago, el Ayuntamiento Municipal de Santiago, la Unión Deportiva de Santiago (UDESA).

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También, la Federación Dominicana de Atletismo, la Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles (ANADEGAS), la IAAF/World Athletics (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) y la Iglesia Católica.

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Además de múltiples distinciones y homenajes de diferentes sectores de la sociedad por sus aportes al deporte, la juventud y el desarrollo empresarial. Su vida representa un ejemplo de disciplina, liderazgo y servicio al deporte y al empresariado nacional.

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Juan Elías Pérez es el delegado de Santiago en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.

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SQUEEZE PLAY: Nayarit donde se disputará la III Serie del Caribe de Béisbol Kids del 10 al 16 de agosto, fue designado como Capital Americana de la Cultura en 2024 por Bureau Internacional de Capitales Culturales. Uno de sus sitios emblemático es la Isla Mexcalitlan y el puerto histórico de San Blas. Entonces, como que era Cultura más que Deportes que tenía que patrocinar el equipo de República Dominicana…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Bartolo Colón fue invitado a lanzar la primera bola por los Diablos Rojos de México…Y hablan maravillas del nativo de Altamira…Destacan que se quedó un miembro de la delegación cubana…Pero, no dirán nada de los 10 o 12 venezolanos que seguro se quedarán…Y eso tienen familias y paisanos aquí…¿Y qué me dicen de los haitianos…David Polanco de Comunidad Segura no calienta los emolumentos…Ya entregó el patrocinio del Torneo de Boxeo Vacacional, que monta la Asociación de Boxeo de Santiago, que preside Miguel Martínez…El que se encuentre un GPS de ir al baloncesto que se me perdió, se puede quedar con él…Franmil Reyes compite este miércoles en el Home Run Derby de Japón…Este martes, Reyes pegó 2 hits y remolcó en el triunfo de la Liga del Pacífico sobre la Liga Central…Me cuenta “Mi Bola de Cristal Empañada”, que a República Dominicana sale colita del Mundial de Fútbol, ya que la canción de celebración de los españoles es ¿Y qué fue? De Don Miguelo y quien inició con ella fue Lamine Lamal…Por hoy, out 27.