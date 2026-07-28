Bogotá fortalece la cooperación cultural iberoamericana con encuentro internacional

Bartolo García

BOGOTÁ.– La ciudad de Bogotá reafirmó su liderazgo como escenario de la cooperación cultural regional tras la celebración del Encuentro Iberoamericano de Cultura Bogotá 2026, una iniciativa organizada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

Durante tres días, más de 30 especialistas y representantes de diez países intercambiaron experiencias y analizaron el papel estratégico de la cultura como motor del desarrollo sostenible, promoviendo el fortalecimiento de políticas públicas y la integración entre los países de Iberoamérica.

Bajo el lema “Cultura y desarrollo sostenible: hacia una agenda de cooperación cultural en Iberoamérica”, el encuentro desarrolló cinco sesiones enfocadas en temas como los derechos culturales, la educación artística, la economía creativa, la cultura digital, las bibliotecas públicas, los museos y la cooperación entre ciudades.

El director general de Cultura de la OEI, Raphael Callou, destacó que el evento permitió compartir buenas prácticas en áreas como la educación artística, las industrias culturales y creativas, el patrimonio, las rutas culturales y la transformación digital, resaltando que la cultura constituye un eje fundamental para el desarrollo sostenible de los territorios.

Como parte de la agenda, Bogotá también fue sede de la reunión de la Comisión de Expertos de Cultura de la OEI, donde especialistas internacionales evaluaron los avances de la agenda cultural regional y revisaron iniciativas como la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural, el Programa Iberoamericano de Industrias Culturales y Creativas y la actualización de la Carta Cultural Iberoamericana.

Durante las sesiones, las autoridades participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países iberoamericanos para impulsar políticas culturales más inclusivas, capaces de responder a las transformaciones sociales y territoriales que vive la región.

El Encuentro Iberoamericano de Cultura Bogotá 2026 concluyó reafirmando el compromiso de la OEI y de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá con la promoción de la cultura como herramienta para el desarrollo sostenible, la innovación y la integración regional, consolidando además a Bogotá como un referente en gestión cultural y cooperación internacional.