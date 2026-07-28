Cleaner Studio y la Sociedad Dominicana de Urología llevan jornada gratuita de prevención del cáncer de próstata a Constanza

Bartolo García

Constanza.– Cleaner Studio y la Sociedad Dominicana de Urología realizaron con éxito un operativo médico gratuito de detección y prevención temprana del cáncer de próstata, beneficiando a cientos de hombres de Constanza y comunidades cercanas como parte de una iniciativa de responsabilidad social enfocada en la salud preventiva.

La jornada se desarrolló en el Hospital Municipal de Constanza, donde un equipo integrado por 15 médicos urólogos especialistas, encabezados por el doctor Federico Suero, presidente de la Asociación Urológica Centroamericana y del Caribe (AUCA), ofreció consultas preventivas y orientación médica a hombres mayores de 40 años.

Parte de los Integrantes médicos que participaron en el operativo gratuito

Durante el operativo se realizaron alrededor de 600 pruebas de Antígeno Prostático Específico (PSA), un análisis de sangre considerado fundamental para la detección temprana del cáncer de próstata. La actividad fue posible gracias al respaldo de Cleaner Studio y la Sociedad Dominicana de Urología, fortaleciendo la colaboración entre el sector privado y las instituciones médicas.

El doctor Federico Suero resaltó la importancia de fomentar la prevención y el diagnóstico oportuno, señalando que este tipo de jornadas permite identificar posibles casos en etapas iniciales, lo que incrementa significativamente las posibilidades de un tratamiento efectivo y mejora la calidad de vida de los pacientes.

Por su parte, el presidente de Cleaner Studio, Yasser González, oriundo de Constanza, expresó su satisfacción por respaldar una iniciativa dirigida a hombres de escasos recursos de su comunidad natal. Destacó que contribuir al bienestar de la población representa una forma de retribuir a la tierra que lo vio crecer y reafirmó el compromiso de la empresa con proyectos de impacto social.

González afirmó que la compañía continuará impulsando acciones que promuevan la salud y mejoren las condiciones de vida de las personas más vulnerables, convencido de que la prevención y el acceso a servicios médicos especializados son herramientas fundamentales para salvar vidas.

Con este operativo, Cleaner Studio y la Sociedad Dominicana de Urología reafirmaron su compromiso con la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el desarrollo de iniciativas que fortalezcan el bienestar de la población, consolidando una alianza orientada a generar un impacto positivo en las comunidades dominicanas.