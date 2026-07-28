Banco Popular es reconocido por Global Finance por sus avances en inteligencia artificial

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– El Banco Popular Dominicano fue distinguido con tres galardones en la segunda edición de los AI in Finance Awards 2026, organizados por la revista internacional Global Finance, en reconocimiento a su liderazgo en el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) para fortalecer la experiencia de los clientes y optimizar la gestión financiera.

La institución fue seleccionada como el mejor banco de la República Dominicana en inteligencia artificial aplicada a la banca de consumo, además de obtener los premios, tanto a nivel nacional como en Latinoamérica, en las categorías Mejor experiencia del cliente mejorada con inteligencia artificial y Mejor asesoría financiera personalizada.

El jurado destacó el modelo desarrollado por el Banco Popular, basado en la integración de datos, analítica avanzada, aprendizaje automático y reglas de negocio, lo que ha permitido crear una capacidad corporativa de inteligencia de decisiones para ofrecer recomendaciones más oportunas y relevantes durante la relación con los clientes.

Asimismo, la evaluación resaltó la implementación de una gobernanza sólida en inteligencia artificial, con mecanismos de monitoreo, trazabilidad, auditabilidad, privacidad y supervisión humana, garantizando recomendaciones explicables y evitando interacciones excesivas o inoportunas con los usuarios.

Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, afirmó que el mayor desafío de la inteligencia artificial no es tecnológico, sino humano, al considerar que su verdadero potencial depende del liderazgo, la preparación de los equipos y la cultura organizacional. En ese sentido, aseguró que la IA no reemplaza a las personas, sino que fortalece su capacidad para generar valor y ofrecer un servicio más cercano y personalizado.

La entidad explicó que estas capacidades permiten evolucionar de un modelo centrado en productos hacia una relación más personalizada con los clientes, adaptando recomendaciones, productos y condiciones financieras de acuerdo con el perfil y las necesidades de cada usuario, sin dejar de lado la responsabilidad, la transparencia y la protección de la información.

Los AI in Finance Awards 2026 fueron otorgados tras una evaluación realizada por un panel de especialistas de la firma CGI, mientras que la selección final estuvo a cargo de los editores de Global Finance, publicación con sede en Nueva York que desde 1987 reconoce a las instituciones financieras más innovadoras y con mejor desempeño a nivel internacional.