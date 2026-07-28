Cementos Progreso fortalece su vínculo con la sociedad mediante el programa “Amigos Progreso”

Bartolo García

Santo Domingo, República Dominicana.– Cementos Progreso presentó el programa “Amigos Progreso”, una iniciativa orientada a acercar la industria cementera a la sociedad mediante visitas guiadas a sus operaciones de cemento y concreto, con el propósito de promover el conocimiento sobre los procesos productivos, la innovación y el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible.

El programa, que forma parte de una estrategia regional impulsada por Progreso, está dirigido a estudiantes, gremios profesionales, instituciones públicas y privadas, clientes y comunidades, quienes podrán recorrer las instalaciones para conocer de primera mano el funcionamiento de una de las industrias más importantes para el desarrollo de la infraestructura nacional.

Como parte de la experiencia, los visitantes tendrán acceso a la planta de cemento de San Pedro de Macorís, considerada la más grande del Caribe, así como a la planta de Concreto Cementos Progreso, donde podrán observar los procesos de producción, los estándares de calidad, las iniciativas de sostenibilidad y los programas de seguridad vial que desarrolla la compañía.

Durante los recorridos, los participantes conocerán cada una de las etapas del proceso productivo e intercambiarán experiencias con especialistas de distintas áreas, quienes compartirán las mejores prácticas que permiten mantener una operación segura, eficiente, responsable y orientada a la mejora continua.

La primera jornada del programa reunió a estudiantes de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y a profesionales del Diplomado en Dirección y Gestión de la Sostenibilidad de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). En la planta de Concreto Los Pinos recibieron información sobre los procesos de producción, el laboratorio de control de calidad y las acciones que impulsa la empresa para fomentar una construcción más sostenible.

Durante la actividad, Pedro Vásquez, coordinador Senior de Calidad, y Noemí Pichardo, asesora Senior Técnica y Calidad, compartieron sus experiencias en la industria, destacando cómo la innovación, la excelencia operativa y la sostenibilidad forman parte de cada etapa del proceso para garantizar productos de alta calidad y contribuir al desarrollo del país.

La gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Cementos Progreso Dominicana, Karina Cruz, afirmó que abrir las puertas de la empresa representa una oportunidad para fortalecer la confianza y el diálogo con la sociedad. Destacó que “Amigos Progreso” reafirma el compromiso de la compañía con la transparencia, la educación y la generación de valor compartido, consolidando su aporte al desarrollo de una infraestructura más resiliente y sostenible en la República Dominicana.