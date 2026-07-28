Promipyme impulsa el talento emprendedor con EmprendeLab 2026 en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) inauguró la tercera edición de EmprendeLab 2026, una plataforma creada para identificar, fortalecer y conectar proyectos innovadores con alto potencial de crecimiento, consolidando a Santiago como uno de los principales centros de emprendimiento del país.

El acto fue encabezado por el director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, acompañado por el subdirector de Gestión y Desarrollo Empresarial, Jhonatan Cabrera; el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; el empresario Manuel Estrella; la gobernadora provincial Rosa María Santos Méndez, así como representantes del sector empresarial, emprendedores y otras autoridades.

Ulises Rodríguez

Durante su intervención, Gómez Mazara destacó el crecimiento alcanzado por EmprendeLab desde su creación y señaló que el programa se ha convertido en un espacio para descubrir y acompañar el talento emprendedor dominicano. Indicó que más de 160 proyectos de innovación han sido aprobados, al tiempo que afirmó que la iniciativa une la experiencia académica con la realidad del mercado para convertir buenas ideas en empresas exitosas.

El funcionario explicó que EmprendeLab ha sido concebido como un ecosistema para identificar jóvenes con soluciones tecnológicas innovadoras y brindarles las herramientas necesarias para desarrollar negocios sostenibles. Asimismo, agradeció el respaldo del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y reconoció el trabajo de Jhonatan Cabrera, Lisa Camejo y Cairo Arévalo en el fortalecimiento del programa a nivel nacional.

Rosa Santos

Por su parte, el alcalde Ulises Rodríguez valoró la decisión de llevar EmprendeLab a Santiago, al considerar que la ciudad se ha consolidado como un importante eje de crecimiento económico e innovación en el Cibao. En tanto, la gobernadora Rosa Santos felicitó a Promipyme por respaldar el desarrollo de los microempresarios y promover nuevas oportunidades para los emprendedores de la provincia.

El director de Proyectos de Innovación de Promipyme, Cairo Arévalo, informó que fueron seleccionados seis proyectos finalistas tras un proceso de evaluación. En la categoría Agrotech competirán EcoFertil y AgroLytix; en Tecnoindustria, Trituradora Móvil y Ubikar; mientras que en Industrias Creativas participarán Kaiazury y Djesus Films, propuestas enfocadas en soluciones tecnológicas, producción audiovisual y desarrollo sostenible.

El jurado está conformado por Joel Peña, de La Aurora; Claribel Ferreira, directora de Innovación y Emprendimiento de la PUCMM; y Víctor Corniel, del Grupo Corniel y Global Ambassador de Singularity University. EmprendeLab, desarrollado por Promipyme a través de la Subdirección de Gestión y Desarrollo Empresarial, busca fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento, aprovechando el dinamismo económico de Santiago y la región Norte para impulsar nuevas empresas y generar oportunidades de desarrollo.