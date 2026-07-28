Teodoro Tejada destaca impacto de la Autopista del Ámbar en el desarrollo del Cibao y la costa Norte

Bartolo García

El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Teodoro Tejada, aseguró que la construcción de la Autopista del Ámbar, a cargo del Fideicomiso RD Vial, representa una de las obras de infraestructura más importantes para la región Norte, al considerar que impulsará el desarrollo económico, turístico y social de Santiago y Puerto Plata.

Tejada sostuvo que el proyecto forma parte del programa de conectividad vial impulsado por el presidente Luis Abinader, el cual busca fortalecer la movilidad entre las distintas provincias del país. A su juicio, la nueva autopista también contribuirá a reducir los accidentes de tránsito registrados en la actual carretera que conecta ambas demarcaciones.

Autopista del Ámbar

El ingeniero explicó que el recorrido entre Santiago y Puerto Plata presenta altos niveles de peligrosidad debido a la frecuencia de accidentes fatales, especialmente en el tramo comprendido entre la Rotonda de Navarrete y Puerto Plata. Señaló que la nueva vía permitirá reducir el tiempo de desplazamiento de una hora y media a solo 30 minutos, ofreciendo mayor seguridad y comodidad a los usuarios.

Asimismo, indicó que el trazado de la autopista iniciará en la Circunvalación Norte de Santiago y concluirá en Gran Parada, Puerto Plata, fortaleciendo la integración vial entre ambas provincias y facilitando el transporte de personas, mercancías y servicios, con un impacto positivo en la competitividad de toda la región.

El expresidente del CODIA informó que la obra contempla una inversión de RD$28,800 millones y tendrá una longitud aproximada de 32.7 kilómetros, con cuatro carriles de circulación, dos por cada sentido, diseñados bajo modernos estándares de ingeniería y con una velocidad de proyecto de 100 kilómetros por hora.

Tejada destacó además que el proyecto incluye la construcción de dos túneles de 1.8 kilómetros y 700 metros a través de la Sierra Septentrional, con el propósito de proteger los ecosistemas, bosques, cuencas hidrográficas y la biodiversidad de la zona. También incorporará intercambios a desnivel para mejorar la seguridad vial, disminuir la congestión vehicular y reducir la ocurrencia de accidentes.

Finalmente, afirmó que la Autopista del Ámbar se convertirá en una infraestructura estratégica para el desarrollo del país, al facilitar la conexión entre dos de las provincias más importantes del norte dominicano y fortalecer las actividades económicas, comerciales, turísticas y logísticas, consolidando un corredor vial moderno y seguro para beneficio de toda la región.