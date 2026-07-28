Cardi B vuelve a destacar su orgullo dominicano con un llamativo bikini tricolor

Bartolo García

La rapera estadounidense Cardi B, de ascendencia dominicana, volvió a captar la atención de millones de seguidores tras publicar un video en sus redes sociales en el que aparece disfrutando de un día de playa mientras luce un bikini inspirado en la bandera de la República Dominicana.

En el audiovisual, la intérprete de “Bodak Yellow” baila y posa con un traje de baño confeccionado con los colores de la enseña nacional, acompañado del mensaje “Hmmmm Why Not?” (“¿Por qué no?”), una frase que despertó la curiosidad de sus fanáticos y abrió paso a múltiples interpretaciones.

La publicación se viralizó en pocos minutos y acumuló más de 841 mil “likes” y más de 36 mil comentarios, donde miles de usuarios destacaron el orgullo con el que la artista exhibe sus raíces dominicanas, además de elogiar el diseño del bikini y su espontaneidad frente a la cámara.

Otro aspecto que llamó la atención fue el audio utilizado en el video, ya que muchos seguidores consideran que podría tratarse de un adelanto de una canción inédita, lo que ha alimentado rumores sobre el próximo lanzamiento musical de la rapera o incluso sobre una posible presentación en la República Dominicana.

Belcalis Almánzar, nombre de pila de la cantante de 33 años, es hija de padre dominicano y madre trinitense, y en numerosas ocasiones ha manifestado el fuerte vínculo que mantiene con la cultura dominicana, incorporando símbolos, expresiones y referencias al país en sus publicaciones y apariciones públicas.

Hasta el momento, Cardi B no ha ofrecido detalles adicionales sobre el video ni ha confirmado si el audio corresponde a un nuevo proyecto musical. Sin embargo, la publicación continúa generando reproducciones, comentarios y especulaciones entre sus millones de seguidores.

Con esta nueva aparición en redes sociales, la artista reafirma una vez más su orgullo por sus raíces dominicanas, consolidando la estrecha conexión que mantiene con el país y demostrando el impacto que cada una de sus publicaciones genera entre sus fanáticos alrededor del mundo.