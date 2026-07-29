Noé Encarnación se corona campeón nacional y llevará la coctelería dominicana hasta Croacia

Bartolo García

Santo Domingo.– Noé Encarnación conquistó el primer lugar de la Copa Nacional de Coctelería 2026, organizada por la Unión Nacional de Bartenders de la República Dominicana (UNABAR), tras destacarse por su creatividad, precisión técnica y capacidad para conectar con el público durante la competencia.

Con esta victoria, Encarnación se convirtió en el representante oficial de República Dominicana para el Mundial de Coctelería de la International Bartenders Association (IBA) 2027, que tendrá como sede a Croacia, donde competirá junto a destacados profesionales de diferentes países.

El campeonato comenzó con la participación de 81 bartenders procedentes de distintas regiones del territorio nacional, quienes participaron en tres jornadas eliminatorias realizadas en las instalaciones de A&B Masters, en Santo Domingo y Santiago. Solo 30 competidores lograron avanzar a la Gran Final, celebrada en el Salón Ámbar del Hotel Dominican Fiesta.

Reconocimiento a Arturo Savage

Durante la etapa final, los participantes compitieron en las categorías Aperitivo, Digestivo y Long Drink, demostrando conocimientos técnicos, creatividad, manejo escénico y habilidades de comunicación. Un jurado especializado evaluó cada propuesta tomando en cuenta aspectos visuales, sensoriales y técnicos.

Encarnación, representante de Santo Domingo, alcanzó 490 puntos con su cóctel “Onix”, presentado en la categoría Digestivo. Además del campeonato nacional, recibió los reconocimientos a Mejor Cata y Mejor Cóctel Digestivo, consolidándose como la figura principal de esta edición.

El segundo lugar correspondió a Luis Miguel González, del Cibao, quien obtuvo 479 puntos con su propuesta “Raíz Dominicana”. La tercera posición fue para Juan Félix Batista Castillo, de Punta Cana, con 475 puntos y su cóctel “Capicúa”, mientras que Cristóbal Estévez Montaño y María Bonilla ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

La presidenta en funciones de UNABAR, Ana Sofía Arias, destacó que la competencia representa una plataforma para reconocer el talento, la disciplina y la pasión de los bartenders dominicanos. Asimismo, agradeció el respaldo de patrocinadores, jurados, colaboradores y del equipo de A&B Masters.

La Copa Nacional también incluyó actividades de formación impartidas por Arturo Savage y Otto Flores, quienes abordaron temas relacionados con el whisky escocés y las habilidades blandas dentro de la industria. Con esta edición, UNABAR reafirmó su compromiso de promover la profesionalización del sector y proyectar el talento dominicano en los principales escenarios internacionales.