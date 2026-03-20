Porsche lanza en RD la exclusiva Cayenne “Black Edition” con diseño deportivo premium

Bartolo García

Santo Domingo.– El Porsche anunció la llegada al país de la nueva Cayenne “Black Edition”, una edición especial que destaca por su diseño elegante y equipamiento tecnológico superior.

El modelo, presentado previamente en el Festival de la Velocidad de Goodwood, ya se encuentra disponible en el mercado dominicano a través de Porsche Center Santo Domingo desde el pasado 13 de marzo.

Iluminada Muñoz, Katherine Hernández y Natalia Soto

Esta versión se distingue por su estética deportiva basada en el paquete Sport Design, con detalles en negro brillante en retrovisores, logotipo y denominación del modelo, reforzando su identidad visual.

En el interior, incorpora acabados en aluminio negro cepillado, aportando un estilo moderno y sofisticado que complementa la experiencia de conducción.

Según explicó Natalia Soto, la Cayenne “Black Edition” incluye de serie tecnología avanzada como faros Matrix LED HD tintados, asistente de cambio de carril y asientos Comfort de 14 posiciones con memoria.

El vehículo también ofrece amplias opciones de personalización, permitiendo elegir entre diferentes colores y configuraciones interiores, además de programas exclusivos como Paint to Sample.

Para quienes buscan un nivel superior de exclusividad, Porsche ofrece una versión ampliada bajo pedido especial, con detalles únicos como inscripciones personalizadas y accesorios exclusivos.

Con este lanzamiento, Porsche refuerza su presencia en el mercado dominicano, apostando por modelos que combinan lujo, innovación y alto rendimiento.

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