Michel Brukirer y Club de Leones llevan ayuda social a familias vulnerables de Puerto Plata

PUERTO PLATA, RD.– El empresario Michel Brukirer, en representación del Club de Leones, encabezó una amplia jornada de asistencia social dirigida a familias de escasos recursos de diferentes comunidades vulnerables de la provincia de Puerto Plata.

La iniciativa incluyó la entrega de útiles escolares completos y raciones alimenticias con productos de la canasta básica, con el objetivo de aliviar la carga económica de cientos de hogares y garantizar el regreso a clases de niños y jóvenes de la región.

Las ayudas beneficiaron a residentes de los municipios de Puerto Plata, Sosúa, Cabarete y otras zonas cercanas, alcanzando a decenas de familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica y social.

Durante los recorridos de entrega, Michel Brukirer explicó que esta acción forma parte del programa de responsabilidad social impulsado por el Club de Leones y de su compromiso personal con las comunidades más necesitadas de Puerto Plata.

“La educación es el único camino real para romper el círculo de la pobreza. No podemos permitir que ningún niño falte a las aulas por no tener una mochila o un cuaderno”, expresó el empresario, al destacar también la importancia de apoyar la alimentación de las familias trabajadoras.

Líderes comunitarios y personas beneficiadas agradecieron el gesto solidario, señalando que estas ayudas representan un importante alivio para muchos hogares en medio de las dificultades económicas que enfrentan numerosas familias de la costa norte.

Con esta jornada, Michel Brukirer y el Club de Leones reafirmaron su compromiso con el bienestar social, la educación y el desarrollo comunitario, apostando al futuro de la niñez y al fortalecimiento de las comunidades más vulnerables de Puerto Plata. #eljacaguero #PuertoPlata #ClubDeLeones #MichelBrukirer #Solidaridad #Educacion #AyudaSocial #RepublicaDominicana