Aeropuerto del Cibao muestra avances de moderna terminal valorada en US$200 millones

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– El Aeropuerto Internacional del Cibao presentó los avances de la construcción de su nueva terminal durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, como parte de un proyecto estratégico que contempla una inversión aproximada de 200 millones de dólares en su primera fase.

Durante la actividad, ejecutivos de la terminal ofrecieron detalles sobre el diseño arquitectónico, los estándares operativos y los criterios medioambientales integrados en la obra, destacando que el proyecto busca modernizar y optimizar la experiencia de los pasajeros, manteniendo un enfoque sostenible.

El administrador general del Aeropuerto Internacional del Cibao, ingeniero Teófilo Gómez, agradeció el respaldo constante de la prensa nacional y resaltó la importancia de esta expansión para el desarrollo de la región y del país.

“Este proyecto representa un paso trascendental para fortalecer la infraestructura aeroportuaria y consolidar a Santiago como un punto clave para el turismo y la conectividad aérea de República Dominicana”, expresó Gómez durante su intervención.

La presentación técnica estuvo a cargo de Cristina Rodríguez, gerente de Proyectos, quien explicó que la nueva terminal forma parte de un ambicioso plan de expansión estructurado en tres etapas, encontrándose actualmente en la primera fase de ejecución.

Entre los trabajos que ya se desarrollan figura la colocación de los techos de la estructura, fabricados por una empresa alemana y elaborados con madera tratada de alta calidad, seleccionada por su durabilidad y por cumplir con criterios de sostenibilidad y protección ambiental.

Tras la exposición, los periodistas realizaron un recorrido por la obra para conocer de cerca los avances y detalles técnicos del proyecto, considerado una de las iniciativas de infraestructura más importantes para el fortalecimiento del turismo y la competitividad de la región Norte. La actividad concluyó con un almuerzo de confraternidad entre ejecutivos del aeropuerto y representantes de los medios de comunicación. #eljacaguero #AeropuertoCibao #Santiago #TurismoRD #Infraestructura #RepublicaDominicana #Cibao #DesarrolloTuristico