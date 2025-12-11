Porsche Center Santo Domingo une pádel y velocidad con el patrocinio oficial de Pádel Queens

Santo Domingo. – En una gala que celebró la pasión y el espíritu deportivo, Porsche Center Santo Domingo oficializó su alianza con Pádel Queens como patrocinador oficial. Esta comunidad exclusiva que supera las 500 integrantes activas, ha encontrado en el pádel una pasión compartida que las conecta y les brinda un espacio para crecer juntas.

La velada, celebrada en la terraza de La Bodega en Santo Domingo, reunió a más de 100 invitados para celebrar esta alianza estratégica. Durante el evento se presentó la membresía exclusiva Pádel Queens, destacando los beneficios y oportunidades que ofrece a sus afiliadas.

“Para nosotros es una gran oportunidad de colaborar con una destacada comunidad de mujeres dominicanas deportistas con quienes compartimos el espíritu deportivo y competitivo, y refrendar nuestro apoyo por el deporte a nivel local”, afirmó Natalia Soto, Marketing and Public Relations Manager de Porsche Center Santo Domingo.

"Pádel Queens, una comunidad que reúne a mujeres amantes del deporte en República Dominicana, cuenta ahora con el respaldo de Porsche Center Santo Domingo como patrocinador oficial. Esta alianza, cimentada en la pasión, fortalece el vínculo entre la marca alemana y el creciente movimiento del pádel en la isla", anunció Porsche Center Santo Domingo.

Durante la misma celebración, catorce jugadoras fueron reconocidas y nominadas como las originales “OG” del deporte, destacándose por su contribución y liderazgo dentro de la creciente comunidad del pádel en República Dominicana.

Este patrocinio refuerza el apoyo de Porsche a actividades deportivas que conectan con su audiencia y con los valores de la marca, vinculando la práctica del pádel con la experiencia de sus vehículos de alto rendimiento.

