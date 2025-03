Por un almuerzo ético y moral

Por JUAN T H



El expresidente Leonel Fernández, que sufre de un alzhéimer privilegiado, que solo recuerda las cosas que le convienen, ha invitado al presidente Luis Abinader a un almuerzo para hablar sobre la situación económica, política y social del país, que según él ha sufrido un deterioro extraordinario. De paso, el exmandatario quiere que durante el almuerzo hablen sobre las obras que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que encabeza Luis Abinader, ha realizado en la “ciudad corazón”.



El presidente Abinader le responde aceptando la propuesta. Quiere que almuercen (los pobres comen, los ricos almuerzan), pero en Pedernales, donde el progreso y el bienestar son cada día más evidentes por las obras de desarrollo turístico que allí se levantan a pasos agigantados.



Sin embargo, yo creo que el almuerzo no debe ser para discutir cuál de los dos ha hecho más por el bienestar de los dominicanos; no es discutir cuántos hospitales, escuelas, universidades, puentes y carreteras se han construido en los últimos 25 años. Sería una discusión estéril, porque las circunstancias en que ambos dirigieron el país, tanto a nivel nacional como internacional, son distintas. Además, no se puede comparar la acción de un gobierno de 12 años, que llegó a 20 con los 8 de su alicate Dañino Medina, con uno de apenas cinco años que tuvo que enfrentar una pandemia que paralizó el mundo, la quiebra de grandes empresas, el turismo paralizado, el desempleo, la inflación, la carestía de los insumos agrícolas, del petróleo, los commodities, etc., con uno, como el del PLD, que navegó en aguas mansas, sin grandes turbulencias.



El problema, insisto, no es quién hizo más y quién ha hecho menos. Es obvio que Abinader, en cinco años, ha transformado el país, le guste o no les guste a los mediocres opositores. Y que en 12 años Fernández construyó un imperio de malversación, derroche y corrupción, siendo considerado por muchos como el “Padre de la corrupción moderna”.



Al término de la presente gestión, Santiago tendrá un antes y un después gracias al trabajo incansable del presidente Abinader. Los santiagueros lo pueden decir. La transformación que ha experimentado la ciudad corazón es más que evidente.



Lo mismo está sucediendo con las principales ciudades: Pedernales, Puerto Plata, Santo Domingo, entre otras. Grandes obras se levantan en todo el territorio nacional. La región Este se transforma. El Sur, bajo la tutela del presidente Abinader, “también existe”.



Insisto en que el almuerzo entre los presidentes Abinader y Leonel (pueden sumar a Dañino) debe tener un carácter ético y moral. Dañino dice que en su gobierno solo hubo 14 denuncias de corrupción; en este de Abinader ya contabilizó 70 (qué lengua más larga tiene Pinocho), pero no señaló una sola. Dijo que Leonel compró un partido político (Partido de los Trabajadores Dominicanos), lo cual puede ser objeto de una demanda por difamación, pues tampoco presentó las pruebas de lugar.



Han sido los organismos de transparencia, tanto nacionales como internacionales, incluso el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, quienes afirmaron que durante los gobiernos del PLD la corrupción le costaba al país entre un 4 y un 5% del Producto Interno Bruto, eso es, más del 4%, cerca de 300 mil millones todos los años. Durante los gobiernos del PLD (Leonel-Danilo), la corrupción alcanzó niveles insospechados. (Lo peor: sin consecuencias porque la justicia les pertenecía y aún les pertenece).



En este gobierno hay corrupción, eso nadie puede negarlo. Ni siquiera el presidente Abinader puede negarlo, pero no hay comparación entre los gobiernos del PLD y el gobierno del presidente Abinader. La diferencia es del cielo a la tierra. El presidente Abinader llegó rico al Estado, contrario a sus sucesores; Danilo llegó con una mano delante y la otra atrás, y Leonel asumió el poder en las mismas condiciones. Eran dos “desbaratados”. Los peledeístas “entraron en chancletas y salieron en yipetas”. Abinader no tiene una casa adquirida con fondos públicos, anda en un vehículo propio, su salario lo dona, sus empresas y las de su familia no hacen negocios con el Estado. El que diga lo contrario, que lo pruebe, no con palabras huecas para despertar el morbo.



Abinader puede probar en los tribunales la idoneidad de sus bienes; muchos de sus enemigos, incluyendo al expresidente Fernández y Dañino Medina, no.



La corrupción de ayer y de hoy es la misma, aunque en dimensiones distintas. La ley tiene que actuar contra los corruptos del PLD, los del PRD, del PRSC y los del PRM. No puede haber “vacas sagradas” en el Estado, ni corruptos preferidos.



Por todo ello, sostengo que el almuerzo entre Abinader y Leonel (pueden sumar a Dañino) puede realizarse en Santiago, en Pedernales, en la Capital, incluso en el Palacio Nacional, pero debe tener un carácter ético y moral, donde unos y otros saquen los trapos sucios de la corrupción. Asistir a ese almuerzo sería un espectáculo digno de televisar. Esa sería “la telerrealidad” del pueblo dominicano al desnudo.