¿Por qué al río Dajabón también se le llama Masacre?

Por: Juan Pablo Bourdierd

Sabaneta, Santiago Rodríguez, RD. – El origen histórico del nombre del río Dajabón y las distintas versiones que durante años han circulado sobre la denominación “Masacre” fueron abordados este 14 de septiembre por el exlegislador y escritor de Santiago Rodríguez Papo Fernández, durante una entrevista concedida a SabanetaSR.

Fernández expuso una reconstrucción histórica que parte de la llegada de Cristóbal Colón a la isla en 1492 y sostiene que el nombre Dajabón ya era utilizado antes del establecimiento de la colonia española. A partir de documentos y acontecimientos históricos, el escritor cuestiona las versiones que relacionan el nombre del río con hechos posteriores y explica cuál sería, según sus investigaciones, el origen de la denominación “Masacre”.

Cuando Cristóbal Colón llegó a nuestra isla (que los aborígenes tainos llamaban Quisqueya o Haití) el 5 de diciembre de 1492, lo hizo por la punta noroeste en lo que hoy se llama Cap du Mole en la República de Haití; pregunta Papo Fernández – exlegislador por Santiago Rodríguez.

Explica Fernández – “Mientras realizaba el recorrido por la costa norte, frente a lo que hoy es Cabo Haitiano, una brisa fuerte de la madrugada del 25 de diciembre, arrastra la Nao Santa María (embarcación de más de 120 toneladas de capacidad) hacia unos cayos de arena, quedando atrapada y hubo de usarse su madera para el primer asentamiento español en la isla”.

Señala, después de esto, Colón, quien capitaneaba la Nao, tuvo que hacer el viaje de regreso en las dos carabelas (embarcaciones más pequeñas de unas 60 toneladas de capacidad) La Pinta y La Niña.

En ese primer viaje, los españoles encontraron que la isla estaba dividida en regiones o estados, cada uno compuesto de comunidades que llamaban “nitaínos”.

Según aseguro el escritor Papo Fernández, “La Región Marién (una de las 5 en que se dividía la isla), cuyo cacique era Guacanagarix, estaba dividida en 14 comunidades, entre las que se encontraba Dajabón, que a la vez era el nombre del río a la orilla del cual se encontraba dicha comunidad y otras comunes con nombres que aún hoy usamos como los pueblos Guayubín, Jaibón, Guaraguanó y los ríos Yaguajay, Inaje, Ámina, Mao, entre otros”.

En entrevista realizada por SabanetaSR, Fernández precisa que, al llegar Colón en 1492 a estas tierras, ya la palabra Dajabón daba nombre a un río y a un poblado.

¿De dónde entonces puede deducir alguna persona que el sobrenombre de masacre para el río Dajabón se debe a la matanza cometida contra los haitianos por parte de Trujillo en el 1937?

No tiene nada que ver ese acontecimiento con dicho nombre.

Advierte Fernández, – si ya Dajabón era un nitaíno y el nombre existía antes de 1492, ¿cómo se les ocurre a algunas personas decir la jocosa barbaridad de que el nombre surge cuando un francés probó el pescado denominado “Dajao” y dijo “Dajao bon”?

Está claro que tampoco puede tomarse esto ni siquiera en serio para que sea una posibilidad, aseguró el exlegislador de forma firme y segura.

¿De dónde entonces nace que al río Dajabón también se le llame Masacre?

Veamos:

De acuerdo con su explicación, los hechos histórico – En 1664 un líder bucanero llamado Charles Torê, desde la Isla Tortuga planeó una incursión a la zona del río Dajabón, eran unos 40 franceses y por el abandono de toda la zona debido a las Devastaciones de Osorio en 1605 y 1606, siempre estaban penetrando al territorio de la colonia española y en esa acción, los franceses fueron sorprendidos por una columna militar y estos queriendo dar una lección definitiva para detener dichas incursiones a los demás piratas, los degollaron a todos (Historia de los Tratados Fronterizos, William Páez Piantini), dejando el río teñido de rojo y con alrededor de 40 cadáveres.

Es a partir de ese hecho que entonces al río Dajabón, que es su nombre original y verdadero, se le empezó a llamar Masacre.

Una prueba contundente de ello es, que para el 1777, (más de 100 años después de ese hecho) en el Tratado de Aranjuez que fijaba los límites entre las dos colonias (francesa y española) se establece que la línea divisoria inicia en la parte norte de la isla, en la desembocadura del río Dajabón o Masacre.

Esa es la verdadera historia de este “apodo” para el río Dajabón.