Alofoke, ¿imagen multiplicada?

Por Miguel Ángel Cid Cid

Nunca fue tan fácil abultar desde la sombra la imagen en política. Fabricar líderes está de moda. Será que surtieron la granja de Alofoke. El club de presidentes electos con bots o programas de trolls va en crecimiento.

Escudo de las Américas. Así llaman al club de los presidentes títeres. Brasil, en consecuencia, eligió a Jair Bolsonaro y ahora pretenden influir para repetir con su hijo Flávio Bolsonaro.

Colombia se dejó confundir con la propaganda a favor de Abelardo de la Espriella, una estrella opacada por el manto de niebla que abriga a Bogotá.

Los argentinos, por derivación, eligieron a Javier Milei, Ecuador a Daniel Novoa, Chile a José Antonio Kast, Honduras a Nasry Juan Asfura Zablah, Perú a Keiko Fujimori y El Salvador mantiene a Nayib Armando Bukele Ortez por tiempo indefinido.

Bolivia, sin embargo, ¿votó? por Rodrigo Paz Pereira. Paz gobierna en paz desde La Paz. Una paz que Fernando Cerimedo no ha podido conseguir ni tan siquiera en La Paz, sede del gobierno boliviano.

Porque lo mucho hasta Dios lo ve y Cerimedo es enemigo de lo poco. Todo es por mucho. Contrató, por ejemplo, dos sicarios para garantizar que su esposa descanse en paz. Pero sobrevivió.

El asesinato fracasó. Ahora la víctima revela las operaciones políticas de su expareja. Cerimedo está preso. Ya han sido clausuradas varias granjas con cientos de miles de bots y de trolls de su propiedad.

¿Qué significa bots, troll, fake news?

Para que sigan leyendo en paz vale definir lo básico de estos términos provenientes del idioma inglés. Anglicismo, nombre del préstamo lingüístico.

Un bots es un robot programado para hacer tareas automáticas. Publica mensajes, da “me gusta” o comparte contenidos falsos sin intervención humana.

El troll, por el contrario, es una persona real. Un perfil operado por un ser humano. Se propone provocar enojo a los líderes contrarios. Propagar fake news para enchinchar peleas de poca monta e incentivar el odio en las redes sociales.

Los fake news son noticias falsas o bulo, mentiras que se hacen pasar por noticias reales para engañar a los usuarios. Pretende desinformar.

República Dominicana, ―acostumbrada a ser primada de América― inauguró la moda de presidentes acróbatas. Los Marcha Verde y luego los Camisas Negras en la Plaza de la Bandera actuaron ―en 2020― como trolls. Inflaron la imagen de Luis Abinader. Abarrotaron de odio las redes sociales. Y siguen…

Pero el Presidente Abinader actuó con justicia, les paga muy bien a sus trolls desde el gobierno. No. Con recursos propios no, sino con las arcas del Estado.

Estos mandatarios ―incluso el dominicano― llegaron decididos a entregar sus países sin importar la soberanía.

Parece que la embajada gringa, no obstante, duda de la fidelidad del PRM en el gobierno. Desconfía no por temor a que los perremeistas planten cara, sino por su incapacidad para mantener la coherencia en el gobierno. No saben gobernar, dice la gente.

Ahí es donde entra, por derivación, el personaje denominado Alofoke. Imposible encontrar un actor que lo supere en arrogancia, imprudencia y vulgaridad. Su ego sobrepasa los límites. Por poquito lleva el apellido de, De la Espriella.

Qué tan reales son los millones de seguidores que muestran las redes de Alofoke. Se ha indagado sobre ese fenómeno. Cuál es la magia para conseguir ocho millones de view en cuestión de horas.

La Lupe dice: “Cada cual cuenta el cuento a su manera”, para honrarla Milei se lo contó a los electores argentinos. Hizo que los votantes vieran su versión de otro modo. A los colombianos y a los peruanos les pasó lo propio.

Pero Cerimedo les aguó la fiesta desde Bolivia. La popularidad de sus clientes ―infladas en las redes sociales― se está descarrilando. Arrasaron las granjas. Los view desaparecieron.

¿Son reales los seguidores de Alofoke y los view o “me gusta”? El tiempo dirá. Porque nada dura para siempre. Cerimedo lo demostró.

La oligarquía dominicana, en consecuencia, debería contar su cuento a su manera. Hacerlo creíble, primero a la embajada para que entre las dos se lo vendan a los electores. ¿O no es para eso que son socios?

En suma, conviene saber cuántos espejos tiene el poliedro que amplifica la imagen de Alofoke. ¿Acaso serán pollitos que tiene la granja? Porque podrían terminar eligiendo un presidente que supere en ignorancia y ridiculez a la mayoría de los mandatarios sin mando.

Miguel Ángel Cid

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Twitter: @miguelcid1

