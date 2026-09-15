Los Paseos de los Colores como expresión del arte urbano

Por Luis Aníbal Medrano S.

La iniciativa Paseo de los Colores, impulsada por la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) bajo programas como Dominicana Cultural y Creativa, genera un impacto social, estético y cultural profundo en las comunidades de la República Dominicana.

La importancia y los beneficios directos que estas intervenciones de arte urbano dejan a la ciudadanía, bajo la dirección general de Robert Polanco, incluyen:

Rescate e identidad cultural: Los murales plasman la historia, los símbolos patrios, los héroes locales y las tradiciones de cada municipio o demarcación (como deportistas, educadores, y elementos de la flora y fauna nacional). Esto rescata la memoria histórica y fortalece el orgullo comunitario y el sentido de pertenencia de los vecinos.

Recuperación y revalorización de espacios públicos: El proyecto transforma entornos grises, muros deteriorados, zonas aledañas a infraestructuras de transporte o áreas anteriormente descuidadas (e incluso antiguos vertederos) en lugares limpios, seguros y visualmente atractivos.

Integración social y disfrute familiar: Al convertir las calles en museos a cielo abierto, se crean nuevos puntos de encuentro peatonal. Son espacios ideales para la recreación familiar, el esparcimiento, la fotografía urbana y el desarrollo de actividades comunitarias.

Educación y estímulo creativo en escuelas: Muchas de las intervenciones se realizan en las verjas perimetrales de centros educativos y liceos técnicos. Esto no solo embellece los planteles escolares para los estudiantes, sino que introduce el arte como una herramienta didáctica y de inspiración cotidiana para niños y jóvenes.

Plataforma para el talento local: Funciona como una vitrina para que decenas de artistas plásticos y muralistas dominicanos plasmen su talento contemporáneo moderno, dinamizando indirectamente la economía cultural de las provincias intervenidas.

El programa Paseo de los Colores ha alcanzado un despliegue masivo en la geografía dominicana, superando los 145 murales inaugurados y cubriendo decenas de miles de metros cuadrados de arte público.

La ejecución de estas obras se realiza bajo la dirección de la división Dominicana Cultural y Creativa de Propeep, coordinada frecuentemente por figuras como Lino García y Willy Rodríguez.

Colectivo de Artistas Participantes

Los murales han reunido a destacados artistas plásticos, muralistas contemporáneos y creadores locales. Entre los nombres más recurrentes y reconocidos que firman estas obras se encuentran:

Juan Miguel Ruiz (Memo), Mino Miranda, Vladimir Rodríguez, Kelvin Clase, Marcos Jiménez, Marcos Delgado, Gerson Acosta, Juan Espinal, Joel Amado, Yoel Alburquerque, Briant Castillo, Concepción Espino, Israel Martes, Elvis Senna, Elvis Rafael, Misael Ferreras, Karina Croussett, Torrijo Galiano y Wiston Hernández

Lugares donde se han realizado

Las obras se distribuyen en prácticamente todas las regiones del país, interviniendo escuelas, verjas perimetrales, parques y zonas de tránsito masivo:

Región / Provincia

Municipios y Distritos Municipales Intervenidos

Santo Domingo

Santo Domingo Oeste (en los entornos de la Línea 2-C del Metro), Santo Domingo Este y Distrito Nacional.

Región Este

La Romana (municipios de Güaymate, Villa Hermosa, Cumayasa y Caleta); San Pedro de Macorís (Guayacanes y El Puerto); Higüey y El Seibo.

Región Sur

Azua (en el Centro Educativo El Buen Pastor); Barahona (Vicente Noble, en el Liceo Técnico San José); Bahoruco (comunidad de El Palmar); Azua (Sabana Yegua); San Cristóbal, Peravia (Baní) y San José de Ocoa.

Región Norte / Cibao

María Trinidad Sánchez (Nagua); Duarte (San Francisco de Macorís, la tierra del Jaya); Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Espaillat (Moca), La Vega y Monseñor Nouel (Bonao).

Cada una de estas localidades cuenta con temáticas adaptadas a su propia historia; por ejemplo, las obras del Este resaltan los recursos marinos y el turismo, mientras que las del Sur y el Cibao se enfocan en la agricultura, la educación y sus héroes locales.

En conclusión, debemos resaltar el impulso dado por

El autor es periodista, municipalista, político videógrafo.