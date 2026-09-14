¿Se fragmentará Gran Bretaña?

Testigo del tiempo / J.C. Malone



Aunque resulte difícil de entender, parece que el Reino Unido de Inglaterra enfrenta un serio peligro de disolución. Ningún país sobrevive si se cierran sus fuentes de recursos externas y se fragmenta su unidad política interna.



Eso es exactamente lo que ocurre con el Reino Unido. El petróleo del Golfo Pérsico es el principal sostén del capital financiero londinense. Sabemos que el estrecho de Ormuz está cerrado. El petróleo siguió fluyendo por el estrecho de Bab-el-Mandeb, en el Mar Rojo, entre la península arábiga y el “Cuerno de África”.



La semana pasada, los hutíes de Yemen tomaron el control de Bab el-Mandeb, dijeron que buscan “impedir la salida de petróleo”.

Simultáneamente, los primeros ministros de Irlanda del Norte, Gales y Escocia se reunirán este lunes para discutir su posible separación del Reino Unido mediante referéndums. Muchas veces, lo increíble es realidad y lo que luce más sólido resulta frágil, Inglaterra puede fragmentarse.



Con Inglaterra en serios problemas políticos y económicos, los partidos derechistas ganan elecciones en Europa, y la Unión Europea está casi colapsando, vienen grandes cambios mundiales.



El Foro Económico Mundial (FEM) financiado y dirigido por la corona británica, peligra tanto como la unidad inglesa y el apoyo financiero-militar a Ucrania.



Si aceptamos que la historia está llena de grandes paradojas, sería “normal” que quienes busquen destruir el estado-nación que conocemos, enfrenten primero su propia destrucción.



Quienes quieran constituirse en “Gobierno Mundial”, perderán sus gobiernos locales y hasta sus libertades individuales.

Su proyecto es tan demencial como el de Hitler, quieren centralizar y controlar el poder mundial. Hitler despachaba tropas para “imponer su voluntad”, este grupo despacha políticos que ganan elecciones para “imponer sus voluntades”.



Decidieron penalizar la “desinformación” y en todo el planeta existen leyes que la sancionan. Ahora los políticos del gobierno, los mentirosos más exitosos de sus países, decidirán qué es verdad y qué es mentira.



Las fronteras abiertas, la agenda de género y otras políticas demenciales que quieren imponer ahora mismo, colapsarán, si se fragmenta la Gran Bretaña.