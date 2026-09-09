José Ernesto Abud: “Ser joven no basta para representar la renovación política”

POR IGNACIO GUERRERO



Recientemente, el ex alcalde del municipio de Villa Tapia, José Ernesto Abud, el que además es un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, dio unas declaraciones, en donde reseñaba de manera muy juiciosa, que “Ser joven no basta para representar la renovación política”, ¡Genial…!



Totalmente de acuerdo, pues por estos medios hemos observado en los últimos tiempos, de cómo algunos han estado haciendo un uso abusivo de los medios de comunicación, vendiendo una imagen que en ocasiones nos llenan de asombro.



De acuerdo al también estratega y mentor político Abud, los jóvenes dominicanos interesados en la vida pública deben prepararse para asumir responsabilidades y competir por posiciones electivas. El país necesita una nueva generación de liderazgos con capacidad para aportar a la transformación de sus comunidades.



Una posición muy madura, pero, sobre todo, muy acorde con la realidad que vivimos como país. Muchos jóvenes se han estado insertando a la política sin ningún tipo de preparación, olvidando algunos de los elementos que son esenciales para el buen desempeño dentro de la carrera a ejercer.



Abud es un vivo ejemplo, ya que luego de hacer una gestión exitosa en su natal Villa Tapia y como fruto de lo que predica, que es la preparación dentro del campo de la política, el mismo está siendo muy bien valorado por los diferentes sectores de su provincia Hermanas Mirabal.



En Abud vemos a un verdadero líder con suficiente madurez, conocedor de la política tanto la científica como la que se ejerce de manera llana. Estamos ante una persona con los conocimientos necesarios para servirle al país o a su provincia de manera muy particular desde cualquier escenario en donde el destino lo coloque.



“Ser joven no te convierte automáticamente en renovación. La diferencia está en cómo te preparas, qué representas y para qué quieres llegar. Una candidatura puede darte una posición, pero eso no significa necesariamente que estés preparado para ejercerla”, dijo Abud. Otra vez ¡Genial!



Sostiene que la preparación debe comenzar mucho antes de un proceso electoral y debe incluir conocimiento del territorio, construcción de relaciones, formación de equipos, definición de posiciones propias y claridad sobre los problemas que se quieren ayudar a resolver, algo de lo que carecen muchos de los que dicen “meterse a político” y que en este valioso joven observamos con pronunciado interés.