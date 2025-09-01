Popeyes expande su presencia en Santiago con nueva sucursal en Ágora Center

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD. – La reconocida marca internacional de comida rápida Popeyes® inauguró oficialmente su quinto restaurante en el país, ubicado en el cuarto nivel de Ágora Santiago Center, consolidando su expansión en la zona Norte de la República Dominicana.

Con esta apertura, la franquicia suma su segunda sucursal en la región, tras haber llegado a La Vega, y fortalece su presencia en un mercado que ha mostrado gran receptividad hacia sus productos característicos de la gastronomía cajún.

La ceremonia de apertura estuvo marcada por un ambiente festivo en el que los invitados disfrutaron de degustaciones, dinámicas familiares y las tradicionales preparaciones que han convertido a Popeyes® en un referente global.

Domingo Bermúdez, gerente de Caleya S.A.S., empresa propietaria de la franquicia en el país, expresó que “las expectativas fueron superadas en la zona norte” y manifestó agradecimiento por el respaldo de los consumidores dominicanos desde la llegada de la marca.

El menú del nuevo local incluye el famoso Chicken Sandwich, considerado un fenómeno mundial por su sabor y textura, además de piezas de pollo en su versión clásica y picante, tenders, alitas, papas cajún, puré con gravy, coleslaw, macarrones con queso y los característicos biscuits.

Isabel Turull, CEO del Grupo Ágape, destacó que la acogida recibida en Santiago confirma la estrategia de expansión. “Seguiremos llevando la experiencia Popeyes a más ciudades del norte muy pronto”, aseguró.

Por su parte, Alexandra Bodden, directora de Mercadeo del Grupo Ágape, explicó que la variedad de productos se combina con un servicio extendido, ya que el restaurante abrirá sus puertas todos los días de 10:00 a.m. a 11:00 p.m. en un espacio moderno y familiar.

Los asistentes también conocieron detalles de la preparación de las piezas de pollo, que son marinadas durante 12 horas en condimentos cajún de Luisiana, empanizadas a mano y cocinadas con técnicas patentadas que garantizan un sabor jugoso y crujiente.

Fundada en Nueva Orleans en 1972, Popeyes® ha logrado posicionarse como una de las cadenas de pollo frito más grandes del mundo, con más de 3,800 restaurantes en Estados Unidos y otros países. Su herencia culinaria de Luisiana sigue siendo el sello distintivo de la marca.

En República Dominicana, la franquicia llegó de la mano de Caleya S.A.S., parte del conglomerado empresarial Grupo Ágape, que también opera las marcas Burger King®, Papa Johns® y Krispy Kreme®.

Actualmente, el grupo emplea a más de 1,500 personas de manera directa, en su mayoría jóvenes, y fomenta el crecimiento económico al trabajar con agricultores y productores locales, integrándolos en su cadena de valor.

El nuevo restaurante en Ágora Santiago Center no solo refuerza la presencia de Popeyes® en el país, sino que también responde al creciente dinamismo económico de Santiago, ciudad que se ha convertido en epicentro de nuevas inversiones comerciales y gastronómicas.

Con esta apertura, Popeyes® reafirma su compromiso de brindar experiencias únicas al consumidor dominicano, manteniendo la tradición de sabor que la ha distinguido por más de cinco décadas.