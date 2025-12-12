Ponen a circular el libro “El placer de dar”

Santo Domingo, DN. La psicóloga clínica, experta en seguridad hotelera y conferencista Dilcia Guzmán puso en circulación su segundo libro El placer de dar: Las claves para una vida plena a través de la generosidad y la empatía, una obra de 120 páginas que invita a la reflexión profunda sobre el valor humano de servir, compartir y conectar con los demás como vía para alcanzar el bienestar personal y social.

El libro, estructurado en ocho capítulos, propone un recorrido introspectivo y práctico que aborda la generosidad y la empatía no solo como virtudes morales, sino como herramientas esenciales para una vida con propósito. A lo largo de sus páginas, la autora reflexiona sobre la satisfacción que se experimenta al extender la bondad hacia otros y cómo ese acto transforma tanto al que da como al que recibe.

“Es un camino que debemos recorrer para vivir en plenitud, para sentirnos realizados”, plantea Guzmán, quien explica que el objetivo central de la publicación es reconectar con valores esenciales aprendidos desde la infancia: la solidaridad, el sentido de comunidad y la idea de que la felicidad no es completa mientras quienes nos rodean atraviesan dificultades.

Inspirado en la figura de Jesús como máximo ejemplo de altruismo y bondad, El placer de dar surge de un proceso de escritura profundamente personal y espiritual. Para la autora, este libro representa también la satisfacción de recordar a cada lector ese momento en que ayudar a alguien produjo un gozo auténtico, así como el deseo de dejar un legado de inspiración y conciencia social.

La obra está dirigida a todo tipo de público, especialmente a personas que buscan un propósito de vida y anhelan una plenitud personal basada en valores humanos sólidos.

Dónde adquirir la obra

El placer de dar fue puesto en circulación en la mediateca de la Alianza Francesa de Santo Domingo y puede adquirirse en la Librería Filantrópica, Librería del Arzobispado Sor Virginia Laporte o directamente con la autora, a través del correo electrónico [email protected].