Políticos NY condenan violencia tras tiroteo en cena asistió presidente Trump

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Diversos políticos neoyorquinos reaccionaron este domingo al tiroteo ocurrido la noche del sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., evento al que asistió el presidente Donald Trump junto a su esposa.

El presidente fue escoltado rápidamente fuera del escenario por el Servicio Secreto. El vicepresidente J. D. Vance y miembros del gabinete que también estaban presentes fueron evacuados.

Ambos lados del espectro político en NYC pusieron de manifiesto una renovada inquietud ante la violencia política y la seguridad de las figuras públicas.

La gobernadora Kathy Hochul reaccionó rápidamente agradeciendo a las fuerzas del orden su pronta actuación ante el peligro. «Rezo por la seguridad de todos los asistentes».

«Agradezco la rápida respuesta de las fuerzas del orden y del Servicio Secreto en la cena de corresponsales de la Casa Blanca», escribió.

El representante Hakeem Jeffries (Brooklyn), «rezo por la seguridad de quienes puedan estar en peligro. La violencia y el caos en Estados Unidos debe terminar».

Algunos miembros del Concejo Municipal de NYC condenaron la violencia, entre ellos el republicano Frank Morano (Staten Island), así como el presidente del condado, Vito Fossella.

Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance-California, es el presunto pistolero solitario que fue detenido por el Servicio Secreto antes de que pudiera ingresar al salón de baile donde se celebraba el evento.