Policías son capacitados en gestión emocional para prevenir la violencia intrafamiliar y de género

Santo Domingo.– La Policía Nacional fortaleció hoy las competencias de 51 agentes policiales con la realización del taller “Gestión de las Emociones en la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y de Género”, desarrollado en el Instituto Policial de Educación Superior (IPES), con el apoyo de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEANVI).

Este importante evento fue dirigido a estudiantes de las especialidades en Gerencia Policial y Seguridad Ciudadana, así como de los diplomados en Dirección de Operaciones Policiales y Gestión Operativa de la Función Policial, con el objetivo de mejorar la atención y prevención de estos casos desde un enfoque empático y basado en los derechos humanos.

Durante la jornada, se fortalecieron habilidades clave para la identificación, atención y adecuada canalización de casos de violencia intrafamiliar y de género, promoviendo una actuación policial oportuna, empática y apegada al respeto de los derechos humanos, con especial énfasis en la protección de la mujer y demás víctimas, conforme al marco legal vigente.

El taller fue impartido por la primer teniente Luisa Veloz, instructora de DEANVI, quien abordó temas como la gestión de las emociones, inteligencia emocional, empatía, resolución de conflictos y manejo adecuado de situaciones de violencia.

La actividad se desarrolló en el salón de eventos académicos del IPES, donde las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del coronel Erogue Rosario Fortuna, P.N., director de la Escuela de Altos Estudios Policiales, el representación del rector, general Juan Guzmán Badia; mientras que el coronel Miguel Heredia Méndez, ofreció las palabras de agradecimiento en representación de los participantes.

Esta iniciativa forma parte de la programación académica 2026, del Instituto Policial de Educación Superior y se desarrolla en cumplimiento de los lineamientos de la Dirección General de la Policía Nacional, bajo el liderazgo de nuestro director el mayor general André Modesto Cruz Cruz, reafirmando nuestro compromiso con la formación de policías más humanos, preparados y cercanos a las necesidades de la ciudadanía.