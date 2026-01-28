Policías deberán acreditar preparación y capacidad para ser ascendidos 

Luis F. Rodríguez.

Santo Domingo RD.- Los miembros de la Policía Nacional seleccionados para los próximos ascensos deberán acreditar su preparación académica y capacidad profesional, como parte de un proceso que busca garantizar la meritocracia y fortalecer la excelencia dentro de la institución.

Así lo establece la Dirección General de la Policía Nacional, a través de un memorándum, en el que se informa que el proceso de selección se aplicará a los agentes con cuatro años o más de antigüedad en su grado y que los ascensos oficiales se realizarán el 27 de febrero de 2026.

El documento detalla que la evaluación considerará la antigüedad en el grado, cursos obligatorios, desempeño, disciplina, exámenes de oposición y pruebas físicas. Todo conforme a la Ley Orgánica 590-16 y el Reglamento de Aplicación 20-22, garantizando que los ascensos se otorguen por mérito y capacidad personal, profesional y técnica.

Además, se precisa que las evaluaciones se realizarán durante el mes de febrero, con fechas específicas según el nivel jerárquico: el nivel superior el día 3, el nivel medio los días 4 y 5, y el nivel básico los días 6, 7 y 9, con comisiones regionales encargadas de este último nivel.

El memorándum también indica que todos los encargados de Recursos Humanos deberán entregar a los agentes guías y materiales de estudio para preparar las evaluaciones, asegurando que cada miembro cuente con las herramientas necesarias para competir bajo los principios de mérito y capacidad personal, profesional y técnica.

Con estas acciones, la Policía Nacional busca garantizar la transparencia y la meritocracia en los ascensos, al mismo tiempo que refuerza la preparación y la excelencia profesional de sus miembros, reafirmando su compromiso con la disciplina, la eficacia y el servicio a la ciudadanía.