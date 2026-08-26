Policía Nacional recupera vehículos y motocicletas reportados como robados en Santiago

Varias personas fueron detenidas

SANTIAGO,RD.- La Policía Nacional, a través de la División de Investigación de Vehículos Robados, informó la recuperación de tres vehículos y cinco motocicletas de diferentes marcas, modelos y colores, reportados como robados, así como la detención de varias personas, mediante labores de seguimiento, inteligencia y operativos realizados en distintos puntos de la provincia.

Entre las recuperaciones figura un vehículo Kia K5, color gris, placa A894932, reportado como sustraído el 28 de mayo de 2024 y localizado mediante sistema GPS en Gurabo. Una persona que se encontraba a bordo fue conducida para fines de investigación.

También fue localizada dejada abandonada una jeepeta marca Chevrolet, modelo Tahoe LTZ 4X4, color negro, con las pertenecías dentro, el cual había sido reportado como sustraído de la marquesina de una residencia ubicada en el sector Jacagua Arriba.

De igual forma fue recuperado un vehículo Toyota Siena, año 2002, placa 1047012, chasis 4T3ZF13C32U473326, reportado como sustraído mediante denuncia de fecha 2 de diciembre de 2022. El automóvil fue recuperado y remitido a la referida división el pasado 24 de agosto, procedente de la División de Investigación de Vehículos Robados de Baní.

Asimismo, mediante operativos realizados por los agentes investigadores, fueron recuperadas cinco motocicletas de diferentes marcas y colores, las cuales presentaban denuncias por sustracción correspondientes a los años 2013, 2024, 2025 y 2026.

En el municipio de Navarrete, fue apresado en flagrante delito Manuel Alcántara Pérez (a) “El Chirito”, de 27 años, sorprendido mientras sustraía una motocicleta Honda C-70, reportada como robada el día anterior.

Asimismo, miembros de la referida división dieron cumplimiento a una orden de arresto contra Julio César Polanco Reyes, de 41 años, requerido por su presunta vinculación con un caso relacionado con un vehículo Chrysler 300, color dorado, año 2008, placa A626604.

Los vehículos recuperados, las evidencias y las personas detenidas fueron remitidos al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las labores de prevención, investigación y recuperación de vehículos y motocicletas sustraídos, así como de someter a la justicia a quienes resulten vinculados a estos hechos, conforme al debido proceso.