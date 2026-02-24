Policía Nacional recupera 20 bicicletas eléctricas sustraídas tras estafa y detiene a cuatro personas

Santo Domingo RD.-Miembros del Departamento Operativo II de Investigación de Falsificaciones, de la Dirección Central de Investigaciones (DICRIM) de la Policía Nacional, recuperaron 20 bicicletas eléctricas que fueron sustraídas mediante estafa a una tienda importadora localizada en la Autopista Duarte, por cuyo delito detuvieron a cuatro personas.

La labor policial se efectuó tras una denuncia presentada por el propietario del establecimiento comercial, quien comunicó a las autoridades que fue estafado con la venta de las bicicletas eléctricas por un monto de RD$540,000.00 mediante un cheque sin fondos.

En ese sentido, los agentes del Departamento de Falsificaciones, comandado por el coronel Juan Félix Romero Rosario, realizaron un seguimiento exhaustivo, trasladándose a sectores como Los Mina, Prolongación Venezuela y El Tamarindo para dar con las bicicletas sustraídas.

Gracias a esta labor, los policías lograron recuperar las 20 bicicletas y detener a cuatro personas vinculadas al caso, mientras continúa la investigación para esclarecer todos los detalles del hecho.

Tanto las bicicletas recuperadas como las personas detenidas fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades continúan con la investigación para garantizar el esclarecimiento completo del caso.