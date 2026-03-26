Policía Nacional impulsa educación de calidad para sus miembros

Santo Domingo RD.- A través del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), la Policía Nacional ha puesto en marcha una serie de estrategias que buscan fortalecer más la educación, formación técnica y la profesionalización de sus miembros, mediante programas especializados, cooperación internacional y modernización de sus instituciones educativas.

Bajo la rectoría del general Juan Hilario Guzmán Badía, el IPES consolida iniciativas que abarcan desde la capacitación en investigación criminal, ciberseguridad y tránsito, hasta la promoción de valores éticos, seguridad vial y el desarrollo de competencias tácticas, asegurando una Policía más preparada, moderna y cercana a la ciudadanía.

En ese sentido, el rector del IPES se ha reunido con diversas entidades nacionales e internacionales, con el objetivo de impulsar estas estrategias, coordinar programas de formación y establecer alianzas que fortalezcan la educación y profesionalización de los policías.

Encuentros nacionales:

En el ámbito nacional, el general Guzmán Badía ha sostenido reuniones estratégicas con autoridades del Ministerio de Interior y Policía, incluyendo al viceministro de Seguridad Interior, Edwin Eusebio Feliz Brito; igual, el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, general (r) Luis Ernesto García Hernández, para coordinar el fortalecimiento académico y la modernización de la Policía Nacional.

Durante sus encuentros nacionales, se reunió con el doctor César Ramón Rodríguez, rector del Instituto Especializado Superior en Formación Política, Electoral y del Estado Civil (IESPEC), y con el ingeniero Jimmy Rosario Bernard, rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), para coordinar programas de capacitación en competencias electorales y tecnología aplicada a la educación policial, asegurando la profesionalización y modernización de los agentes.

Además, el general Badia ha realizado recorridos por las principales escuelas de formación policial, como la Escuela de Entrenamiento Mayor General Eulogio Benito Monción Leonardo y la Escuela para Cadetes Mayor General José Félix Rafael Hermida González, donde evaluó avances, retos y necesidades de infraestructura.

Asimismo, ha coordinado directamente jornadas de capacitación en el Nuevo Modelo de Servicio Público de Policía, en tránsito, ciberseguridad y competencias tácticas, reuniéndose con directores estratégicos y responsables de formación.

El alto oficial sostuvo encuentro estratégicos de alto nivel con el coronel Francisco Adolfo Pimentel, director de Área de Implementación del Nuevo Modelo de Servicio Policial; el pastor Randy Guillén, representante de Global Priority Solutions; el general Juan Gautreaux Martínez, director de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC).

También, se reunió con los directores de las Escuelas para Cadetes y Seguridad Ciudadana de Hatillo, San Cristóbal, coroneles Julio Valenzuela Peña, Alexandra Familia Acevedo, y autoridades de la DIGESETT, con quienes coordinó la planificación de jornadas de capacitación, donde además evaluó avances en los programas formativos iniciales y estableció estrategias para fortalecer la enseñanza de competencias tácticas, éticas y tecnológicas en toda la institución policial.

Encuentros internacionales

En el ámbito internacional, el rector del IPES ha recibido el apoyo de importantes instituciones extranjeras para fortalecer la formación y profesionalización de la Policía Nacional. Entre ellas destacan la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos (INL) de la Embajada de Estados Unidos, a través de la cual se ejecuta el programa de cooperación internacional triangular entre Colombia, Estados Unidos y República Dominicana.

De igual manera, se suman los instructores del Sistema Táctico Básico Policial de Colombia, con quienes definió estrategias de entrenamiento especializado; y la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) de Alemania, con quienes acordó intercambiar buenas prácticas y tecnologías aplicadas a la seguridad. Estas acciones garantizan que la formación policial cumpla con estándares modernos y eficientes.

Estos encuentros han permitido diseñar iniciativas conjuntas, intercambiar buenas prácticas y garantizar que la capacitación de los miembros de la Policía Nacional se mantenga alineada con los estándares internacionales y las necesidades de seguridad ciudadana del país.

Los mismos fueron puestos en marcha por el general Guzmán Badía, en cumplimiento con los lineamientos de la Dirección General de la Policía Nacional, liderada por el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, y alineados a las políticas del Gobierno de la República Dominicana, encabezado por el presidente Luis Abinader, con miras a consolidar una Policía más profesional, moderna, ética y cercana a la ciudadanía.