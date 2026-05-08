Policía de RD recibe apoyo internacional para su transformación

Por: Luis F. Rodríguez.

Santo Domingo, RD.- La Policía Nacional continúa consolidando su proceso de reforma y transformación institucional con el respaldo de organismos y cuerpos policiales internacionales, con los cuales ha establecido alianzas estratégicas orientadas al fortalecimiento de la formación académica, el intercambio de conocimientos y la profesionalización del servicio policial.

Países aliados como Estados Unidos, Colombia, México, España, Francia, Italia y Alemania han respaldado este proceso mediante programas de cooperación técnica, capacitaciones especializadas, intercambios académicos y acompañamiento en iniciativas enfocadas en la modernización y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Policía Nacional.

Como parte de esta estrategia de internacionalización y fortalecimiento institucional, la Policía Nacional ha sostenido recientemente encuentros y jornadas de cooperación con autoridades y organismos internacionales orientados al intercambio de experiencias, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades operativas y académicas.

Encuentros de cooperación

Entre los encuentros podemos destacar las reuniones sostenidas por el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Cruz Cruz, con autoridades y representantes internacionales, entre ellos el embajador de Italia en República Dominicana, Sergio Maffettone; el agregado policial italiano, Mauro Cardone; así como delegaciones oficiales de España y otros países aliados, orientadas al fortalecimiento de la cooperación en seguridad, formación policial e intercambio de buenas prácticas institucionales.

Asimismo, como parte de estas acciones, la Policía Nacional desarrolla el Plan de Cooperación Triangular entre Colombia, Estados Unidos de América y la República Dominicana, puesto en marcha con el respaldo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), de la Embajada de los Estados Unidos en el país.

Esta iniciativa ha permitido la ejecución de programas de capacitación especializada, cursos técnicos, diplomados, seminarios y entrenamiento táctico dirigidos al fortalecimiento de competencias en investigación criminal, análisis de riesgos, inteligencia y operaciones policiales.

Además, la institución policial ha fortalecido su proyección internacional mediante su participación en escenarios académicos y de cooperación de alto nivel, como el X Consejo de Administración de la Escuela Iberoamericana de Policías (IBERPOL), celebrado recientemente en Ávila, España.

En ese importante escenario, el rector del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), general Juan Guzmán Badía, presentó los avances del proceso de reforma policial y transformación educativa, así como la oferta académica institucional y las nuevas modalidades de enseñanza orientadas a la profesionalización y modernización del servicio policial.

De igual forma, la Policía Nacional, a través del IPES, ha fortalecido vínculos de cooperación con instituciones internacionales mediante reuniones técnicas y jornadas formativas enfocadas en el intercambio académico, el desarrollo de capacidades y la actualización profesional del personal policial.

En ese contexto, el IPES recibió recientemente una delegación de Alemania, encabezada por representantes de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), con quienes se abordaron iniciativas de cooperación orientadas al desarrollo de programas de capacitación, seminarios especializados e implementación de tecnologías aplicadas a la seguridad y la investigación criminal.

Como parte de esta estrategia de fortalecimiento institucional, la Policía Nacional también desarrolló en el IPES el “Taller Nacional para la República Dominicana”, realizado por INTERPOL en coordinación con el programa de Cooperación Internacional PAcCTO 2.0, financiado por la Unión Europea.

Esta jornada permitió capacitar a miembros de la Policía Nacional y otras entidades de seguridad del Estado en prevención, investigación y combate del crimen transnacional organizado, fortaleciendo capacidades en análisis de inteligencia criminal, localización de fugitivos y cooperación policial internacional.

Estas acciones forman parte del proceso de reforma y transformación institucional impulsado por el Gobierno dominicano, en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, y la Dirección General de la Policía Nacional, orientado a consolidar un modelo policial más profesional, moderno y alineado con estándares internacionales, mediante el fortalecimiento continuo de la formación, la innovación académica y la cooperación internacional.