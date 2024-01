Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK. _ El candidato a diputado en ultramar del PRD en las elecciones congresuales del 19 de mayo de este 2024, doctor Yomare Polanco, denunció que se están montando fraudes legales a través de la Junta Central Electoral (JCE) en diferentes estados de la circunscripción # 1 de Estados Unidos incluyendo Alaska y otros donde hay pocos electores dominicanos para favorecer candidatos con pírricos posicionamientos electorales.

Polanco, hizo la denuncia en el programa “Revista 110” ayer martes entrevistado por Julito Hazim, explicando que la información recibida sobre los referidos fraudes proviene de fuentes fidedignas vinculadas a sectores oficiales cuyos informantes no reveló.

Dijo que la maniobra usaría sedes consulares ubicadas en varios de esos estados, citando además de Alaska a California, Illinois y otras demarcaciones donde nadie tiene un representantes.

Acusó a la JCE de estar abriendo colegios en esos estados para justificar los fraudes cuestionando la esca cantidad de dominicanos y dominicanas inscritos para sufragar.

“Nosotros estamos chequeando a la JCE y siguiendo sus movimientos”, reveló el candidato perredeísta.

“Esta junta también se está dedicando a montar fraudes legales, y cualquier desliz que cometa va para la justicia federal porque si no, no tiene sentido mi lucha”, señaló Polanco.

“No es que yo sea un cayo en los pies de nadie., pero vamos a jugar sanos y vamos a jugar correctos. No va a ser difícil ganar la diputación porque ahora vamos a tener nuestros delegados desde el primer día y mis votos ya no serán quemados”, agregó.

Dijo que los partidos políticos, por “los chelitos que les da la JCE muchas veces se hacen cómplices de las cosas mal hechas”.

Indicó que la JCE está creando nuevas OCLEES en la circunscripción 1 que es la más grande de todas. “¿Cuántos votantes hay en Alaska?, y así lo están haciendo en California, Illinois y otros lugares donde quizás no haya un solo representante, pero sí tienen consulados en los que se está orquestando y armando colegios electorales para meter los votos del fraude legal”.

Pidió a la JCE dar participación a los partidos y sostuvo que todos tienen el derecho al voto y dijo que está muy bien que la junta dé mayores oportunidades.

LA CANDIDATURA

En referencia a su candidatura dijo sentirse orgulloso de ser postulado por el PRD porque está donde debe estar y no hay razón para perder.

Añadió que el partido blanco está en un posicionamiento excelente en Estados Unidos, “mejor que el PLD y Fuerza del Pueblo (FP) contando con un equipo que trabaja día y noche para garantizar su triunfo en las elecciones 2024.

Dijo que el PRD es un partido de sentimientos y moral, con más sentimientos y patriotismo por Peña Gómez que cualquier otro partido hacia otros líderes.

“La diáspora está convencida de que debe votar por los candidatos que favorecen sus intereses y van a luchar por ella. No votar por gentes que ofrece hacer maravillas y luego desaparecen convirtiéndose en diputados fantasmas, por quienes no se debe votar”, subrayó Polanco.

“Ese es Yomare Polanco, ese es el candidato y eso es lo que trae el PRD para todos”, puntualizó el candidato perredeísta.