Poder Judicial reconocerá a Juan Manuel Santos con Premio Internacional “Justicia y Prensa”

El expresidente colombiano y Premio Nobel de la Paz será distinguido por su liderazgo democrático, defensa del Estado de Derecho y aportes al diálogo y la construcción de paz

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Poder Judicial de la República Dominicana y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) otorgarán el Premio Internacional “Justicia y Prensa” al expresidente de Colombia Juan Manuel Santos Calderón, reconocido con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para alcanzar el acuerdo que puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado con las FARC.

El anuncio fue realizado durante un acto celebrado en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia, encabezado por el magistrado Francisco Ortega Polanco, juez de la SCJ y director nacional de la Cátedra de Comunicación y Justicia “Dr. Adriano Miguel Tejada”. También participaron Ángel Brito, director de la ENJ, y Javier Cabreja, coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial.

La distinción reconoce la trayectoria y el liderazgo de Santos en el fortalecimiento democrático e institucional de Colombia, así como su capacidad para promover el diálogo, construir consensos, impulsar la solución pacífica de conflictos y contribuir a la consolidación del Estado de Derecho. El homenaje está programado para el jueves 12 de noviembre, a las 7:00 de la noche.

Juan Manuel Santos Calderón

Ortega Polanco explicó que el reconocimiento forma parte de la agenda académica de la Cátedra de Comunicación y Justicia, creada para promover una justicia más abierta, transparente y cercana a la ciudadanía. Indicó que el Premio Internacional “Justicia y Prensa” distingue a personalidades cuyos aportes desde la función pública, el periodismo o la comunicación han contribuido a fortalecer la transparencia, la libertad de expresión y la difusión responsable de los asuntos judiciales.

Además de su trayectoria política, Juan Manuel Santos cuenta con experiencia en el ejercicio periodístico. Fue subdirector del diario colombiano El Tiempo entre 1983 y 1991 y recibió el Premio Rey de España de Periodismo. Asimismo, ha sido reconocido internacionalmente por su trayectoria y figuró en dos ocasiones entre las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time.

La elección de Santos fue realizada por unanimidad por un jurado presidido por Juan Luis Cebrián, miembro de la Real Academia Española y director internacional de la Cátedra de Comunicación y Justicia. El comité también está integrado por Francisco Ortega Polanco, Persio Maldonado, Luis Pérez Novas, el periodista mexicano Jorge Ramos y Javier Cabreja, quien participará como secretario de la premiación con derecho a voz.

Durante el encuentro también fue anunciada la tercera edición del Concurso de Comunicación Judicial, dirigido a reconocer los tres mejores trabajos periodísticos relacionados con temas de justicia en las categorías de prensa escrita —impresa o digital— y audiovisual. Los trabajos deberán destacarse por su profundidad investigativa, claridad expositiva, calidad profesional y compromiso ético, con el propósito de fomentar una mayor comprensión del sistema de justicia.

La convocatoria permanecerá abierta desde el 26 de agosto hasta el 16 de octubre de 2026 y podrán participar trabajos publicados durante este año en territorio dominicano. En cada categoría serán seleccionados un primer, segundo y tercer lugar, cuyos ganadores recibirán premios en metálico, medallas y pergaminos de reconocimiento, como parte de la iniciativa del Poder Judicial y la ENJ para estimular un periodismo de calidad en torno a los temas judiciales.