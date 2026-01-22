Poder Judicial impulsa su modernización con el lanzamiento del portal Justicia.gob.do

Bartolo García

El Poder Judicial dominicano dio un paso decisivo en su proceso de modernización al presentar oficialmente el portal Justicia.gob.do, concebido como el eje central de su transformación digital y como una puerta de entrada única a los servicios judiciales electrónicos del país.

La presentación se realizó durante la transmisión del programa institucional “Justicia a un solo clic”, espacio en el que se expuso de manera detallada el alcance de la plataforma y los avances logrados desde 2019 en materia de digitalización, reducción del retardo judicial, acceso a la información y fortalecimiento de la transparencia.

El nuevo portal funcionará como un punto centralizado de información pública y servicios digitales, facilitando el acceso continuo y seguro a ciudadanos, abogados, jueces y servidores judiciales, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

A través de Justicia.gob.do, los usuarios podrán realizar trámites esenciales como la apertura de casos, consulta de expedientes, fijación de audiencias, depósito de documentos y seguimiento de procesos, marcando un cambio sustancial en la forma de interactuar con el sistema de justicia.

La plataforma integra de manera estructurada todos los componentes tecnológicos del Poder Judicial, incluyendo un Programa de Interfaces de Aplicación (APIs) que permite la interoperabilidad con otras instituciones públicas, privadas y académicas, bajo estrictas políticas de privacidad y protección de datos.

Desde su página principal, el portal ofrece acceso rápido a servicios como el Portal de Acceso Digital, el Rol Nacional de Audiencias, la Consulta Pública de Expedientes y la Validación de Firma Electrónica, abarcando todas las materias del sistema judicial dominicano.

Estos servicios cubren áreas como penal, civil, comercial, laboral, tierras y asuntos de niños, niñas y adolescentes, garantizando una experiencia unificada y coherente para todos los usuarios del sistema.

La iniciativa incorpora además herramientas de accesibilidad universal, notificaciones automáticas en tiempo real y mecanismos de reutilización de datos, lo que fortalece la eficiencia, la trazabilidad de los procesos y el acceso equitativo a la justicia.

Uno de los elementos más innovadores del portal es su módulo estadístico interactivo, que presenta indicadores clave, volúmenes de expedientes, gráficas dinámicas y datos descargables, reforzando el modelo de justicia abierta y la rendición de cuentas.

El lanzamiento de Justicia.gob.do se enmarca en el plan estratégico Justicia del Futuro 2034, cuyo objetivo es construir una justicia más digital, ágil y cercana, reduciendo tiempos y costos tanto para la ciudadanía como para la administración judicial.

Durante la transmisión en vivo, el Poder Judicial aprovechó el espacio como un ejercicio de conversación pública, explicando el impacto directo de estos cambios en la vida cotidiana de las personas y en la confianza institucional.

Las transformaciones presentadas están alineadas con los logros expuestos recientemente por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, en su discurso de rendición de cuentas del pasado 7 de enero.

En esa intervención, se destacó cómo la digitalización ha permitido avances concretos en eficiencia, transparencia y acceso, consolidando un modelo judicial centrado en las personas.

Con el lanzamiento de este portal, el Poder Judicial reafirma su compromiso con una justicia moderna, abierta e inclusiva, que utiliza la tecnología como herramienta clave para fortalecer el Estado de derecho y responder a las necesidades de la sociedad dominicana.