ETED ejecutará jornadas de mantenimiento en líneas y subestaciones para reforzar la red eléctrica nacional

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que del 16 al 19 de junio desarrollará una serie de trabajos de mantenimiento preventivo y modernización en diferentes infraestructuras de transmisión eléctrica, con el objetivo de fortalecer la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), prevenir averías y garantizar un servicio más confiable para la población.

Las labores iniciarán el martes 16 de junio con el reemplazo de estructuras deterioradas en las líneas de transmisión 69 kV Bonao II–La Vega y 69 kV 15 de Azua–Quita Coraza. Estas intervenciones impactarán temporalmente varias comunidades de las provincias La Vega y Barahona, así como importantes instalaciones industriales y de servicios, incluyendo el Hospital Traumatológico Juan Bosch e industrias de la zona.

Posteriormente, el jueves 18 de junio, las brigadas de ETED continuarán con trabajos de mantenimiento preventivo en la línea 69 kV La Vega–Constanza, afectando de manera temporal el suministro eléctrico en localidades como Constanza, Jarabacoa, Tireo, El Río y Paso Bajito. La empresa explicó que estas acciones son fundamentales para garantizar la seguridad y eficiencia de la infraestructura de transmisión.

Para el viernes 19 de junio está prevista la normalización de la subestación 138 kV Cruce de Cabral II, donde se realizarán pruebas especializadas a nuevos equipos instalados como parte del proceso de fortalecimiento de la red. Estas labores impactarán temporalmente sectores de Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, además de empresas e infraestructuras estratégicas de la región Sur.

Entre las instalaciones que podrían experimentar interrupciones programadas figuran la Zona Franca de Barahona, el Aeropuerto de Barahona, el Ingenio Barahona, la Central Hidroeléctrica, el Acueducto Sur-Oeste, así como parques de generación energética e industrias de relevancia para la región.

La ETED agradeció la comprensión de los ciudadanos y reiteró que estos trabajos forman parte de su plan permanente de mantenimiento y modernización, orientado a fortalecer la confiabilidad, estabilidad y eficiencia del sistema de transmisión eléctrica nacional, apoyando además los procesos de transición energética y transformación digital que impulsa la República Dominicana.