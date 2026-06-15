Michel Brukirer y el Club de Leones devuelven la dignidad y un techo seguro a humilde familia en Los Charamicos, Sosúa

La iniciativa forma parte de un programa de asistencia comunitaria que busca mejorar las condiciones de vida de familias vulnerables mediante la rehabilitación de viviendas y acciones de impacto social en la costa norte

SOSÚA, PUERTO PLATA. – En un esfuerzo continuo por mitigar las carencias de las comunidades más desfavorecidas de la costa norte, el destacado empresario y representante del Club de Leones en Puerto Plata, Michel Brukirer, ha sumado un nuevo hito a su agenda de compromiso social mediante la reconstrucción integral de una vivienda en el sector Los Charamicos, municipio de Sosúa.

Esta iniciativa forma parte de un programa de asistencia comunitaria liderado por Brukirer, cuyo objetivo principal es transformar el entorno habitacional de familias que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.

La intervención no se limitó a reparaciones superficiales, sino que abarcó una reestructuración completa que garantiza seguridad, salubridad y dignidad para sus ocupantes frente a las inclemencias del tiempo.

La beneficiaria de esta obra, una conocida dama de la comunidad de Los Charamicos, no pudo contener la emoción al recibir su hogar completamente renovado. Con lágrimas de gratitud, expresó el profundo impacto que este cambio representa para su vida y la de su familia.

“Durante mucho tiempo vivimos con el temor de que las lluvias o el deterioro de la estructura nos dejaran sin nada. Hoy, gracias a Dios, al señor Michel Brukirer y al Club de Leones, vivimos con tranquilidad y en condiciones verdaderamente dignas. Este no es solo el arreglo de una casa, es un renacer para nuestra familia”, manifestó la comunitaria.

El compromiso inquebrantable del Club de Leones

Así era la vivienda reparada.

Por su parte, Michel Brukirer reafirmó que el motor del Club de Leones es el servicio desinteresado y el apoyo directo a quienes más lo necesitan. El empresario enfatizó que el crecimiento económico de Puerto Plata debe ir acompañado del desarrollo social y humano de los sectores más vulnerables.

Con este tipo de acciones, Brukirer y el Club de Leones consolidan su liderazgo social en la provincia, demostrando que la unión entre el sector empresarial y la vocación de servicio puede generar transformaciones reales, sostenibles y de alto impacto para las comunidades.