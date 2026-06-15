ADOMPRETUR impulsa la innovación y la formación periodística durante Expoturismo 2026

Bartolo García

SANTIAGO.– En el marco de Expoturismo 2026, la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR) reafirmó su compromiso con el desarrollo del periodismo especializado al presentar nuevas iniciativas enfocadas en la transformación digital, la formación de nuevos talentos y el fortalecimiento de la comunicación turística en el país.

Durante una jornada celebrada en el Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton, directivos nacionales y representantes de la filial Santiago destacaron la importancia de adaptar el ejercicio periodístico a las nuevas tecnologías y tendencias de consumo informativo, con el objetivo de proyectar de manera más efectiva los atractivos y oportunidades del turismo dominicano.

La presidenta nacional de ADOMPRETUR, Sarah Hernández, valoró el crecimiento alcanzado por Expoturismo a lo largo de sus 29 años de trayectoria y reconoció el trabajo realizado por sus organizadores, Yomaris Gómez y Ramón Paulino, por consolidar la feria como una de las principales plataformas de promoción turística del país.

Como parte de su proceso de modernización institucional, la entidad presentó oficialmente una nueva plataforma digital, diseñada para difundir reportajes, análisis, entrevistas y contenidos especializados sobre turismo. La herramienta permitirá la participación activa de miembros de todas las filiales de ADOMPRETUR, ampliando el alcance de la información turística nacional e internacional.

Durante la actividad también fue anunciado un innovador programa de formación dirigido a estudiantes universitarios interesados en especializarse en periodismo turístico. La iniciativa contempla módulos sobre impacto económico del turismo, comunicación corporativa, narrativa de destinos, entrevistas especializadas e innovación digital, impartidos por reconocidos profesionales del área.

Los participantes tendrán acceso a un laboratorio digital y una sala de redacción activa, donde desarrollarán contenidos bajo supervisión de expertos en temas relacionados con sostenibilidad, gastronomía, inversiones, innovación y turismo comunitario. Al finalizar el proceso recibirán certificaciones que acreditarán su formación y experiencia práctica.

Como parte de la agenda de Expoturismo 2026, ADOMPRETUR organizó además un panel sobre la evolución del periodismo turístico, con la participación de Salvador Batista, Yamira Taveras y José Ramón Torres, quienes coincidieron en la necesidad de diversificar formatos y aprovechar las plataformas digitales sin abandonar los principios éticos y profesionales del periodismo.

La jornada concluyó con un recorrido por las instalaciones del Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton, donde comunicadores, estudiantes y representantes del sector turístico conocieron la propuesta de hospitalidad del establecimiento. Con estas acciones, ADOMPRETUR fortalece su papel como impulsor de un periodismo turístico moderno, innovador y comprometido con el desarrollo sostenible de la República Dominicana.