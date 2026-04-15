PN en Santiago spresa cuatro personas en Nibaje; les ocupan dos armas de fuego ilegales y un vehículo

SANTIAGO, RD.- La Policía Nacional informó que, a través de miembros de la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad, fueron arrestados cuatro ciudadanos mientras se desplazaban en actitud sospechosa por la calle Primera, detrás del Cuerpo de Bomberos del sector Nibaje, a quienes se les ocuparon dos pistolas sin documentos.

Los detenidos se transportaban a bordo de un vehículo marca Honda, modelo Accord EX, año 2010, color blanco, placa No. A682295, el cual fue retenido para fines de investigación.

Al momento de la requisa, a dos de los detenidos Jeorge Rafael Rodríguez (a) “Santiago” y Nil José Peña Henríquez (a) “Nono”, se les ocuparon dos armas de fuego sin documentos: una pistola marca Smith & Wesson, modelo SW9VE y otra marca Daewoo, modelo DP51, ambas calibre 9 mm, con sus cargadores y cuatro cápsulas cada una, así como varios celulares. Otras dos personas incluyendo una mujer también resultaron detenidos en la operación.

De acuerdo con informaciones de inteligencia, los detenidos están siendo investigados por su presunta vinculación a robos de vehículos mediante atracos en la vía pública en esta jurisdicción.

Los detenidos y lo ocupado serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.