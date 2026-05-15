PN en Santiago intensifica ataque a la delincuencia:

SANTIAGO, RD.-Miembros de los departamentos de Investigación de Delitos contra la Propiedad, la Subdirección Regional Cibao Central de Inteligencia (DINTEL), la Policía Preventiva y el Ministerio Público realizaron varios operativos focalizados y allanamientos en distintos sectores de esta ciudad, donde ocuparon presuntas sustancias controladas, armas de fuego y cortopunzantes, dinero en efectivo, celulares y otros objetos vinculados a actividades ilícitas.

En el sector Pekín, fue detenido Alex Rodríguez, de 20 años, luego de intentar escapar al notar la presencia policial mientras transitaba por un callejón cercano a una cancha de baloncesto.

Al ser requisado, se le ocupó una mochila con cinco porciones de presunta cocaína, 29 de crack, una de marihuana, cigarrillos, dos armas blancas y dinero en efectivo.

Mientras que, en el sector La Otra Banda, fue apresado Jeikson Rafael Ventura Rodríguez, de 33 años, tras intentar huir de los agentes. Al detenido se le ocupó una porción de presunta marihuana, tres celulares, un arma blanca tipo puñal y RD$2,985.00 en efectivo.

Asimismo, en un operativo realizado en el sector Los Jardines, en San José de las Matas, fue detenido Manuel Antonio Santana Medina, a quien se le ocuparon 67 porciones de presunta marihuana, dos de crack, dos de cocaína y RD$2,600.00 en efectivo.

De igual manera, en el sector Gurabito fue detenido Joseph García Lora, de 28 años, luego de intentar escapar durante una intervención en un presunto punto de venta de drogas. Al momento de su arresto se le ocuparon 18 porciones de presunta marihuana, un celular y RD$16,285.00 en efectivo.

En otro allanamiento realizado en el sector Ingenio Abajo, en Santiago Oeste, las autoridades ocuparon una pistola calibre 9 milímetros con cápsula, una pistola de fogueo, 15 porciones de presunta marihuana y ocho de cocaína. Durante la intervención no hubo personas detenidas.

Asimismo, en el municipio de Navarrete, agentes realizaron una intervención en un supuesto punto de venta de sustancias controladas en el sector Pontoncito, donde varias personas lograron escapar dejando abandonada una cartera con 135 porciones de presuntas drogas, muestras que en la misma circunstancia en el sector Hoya del Caimito se confiscaron 105 porciones de distintos tipos de sustancias controladas y balanzas.

Los detenidos y todas las evidencias ocupadas serán puestos a disposición de los departamentos correspondientes para los fines legales procedentes.