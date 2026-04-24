PN apresa al ” Capital” vinculado a banda que asesinó hombre en el 2018 en Santiago; le ocupan pistola sin documentos

SANTIAGO, RD.-La Policía Nacional informó sobre el arresto de José Luis Gómez Peña, alias “El Capital”, presunto cabecilla de una banda implicada en el homicidio de Juan Manuel Jiménez Espinal, alias “El Jeralca”, ocurrido el 2 de septiembre de 2018 en el sector Pueblo Nuevo, Santiago.

Según las investigaciones, la víctima resultó con múltiples heridas de bala durante una riña que se originó frente a un negocio de expendio de bebidas alcohólicas alrededor de las 8:00 de la noche, tras la llegada de varios individuos a bordo de un vehículo, entre ellos el hoy detenido.

Por este caso ya habían sido sometidas a la justicia varias personas vinculadas al hecho, incluyendo a Carlo Enrique Guzmán Navarro, alias “Charly” y/o “La Bolanta”, y Ronny Abel Sánchez, alias “Mudita” y/o “El Sordo”, además de otros investigados en etapas previas.

La captura de Gómez Peña se logró tras ser interceptado por miembros preventivos que realizaban labores de patrullaje mientras se trasladaba en una jeepeta Changan de color negro por la avenida Las Carreras. Al ser depurado, figuraba como prófugo por este caso.

Al momento de su detención, se le ocupó una pistola Glock con 10 cápsulas, sin documentos. El detenido, junto con el arma, fue trasladado a la División de Homicidios.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.