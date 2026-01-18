PLD plantea flexibilidad tras advertencia del TSE sobre procesos internos

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reaccionó este jueves a la advertencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) sobre la prohibición de adelantar etapas electorales y posicionar aspirantes fuera de los plazos legales, señalando que, aunque se mantendrán apegados a la normativa vigente, la realidad política del país obliga a manejar los procesos internos con mayor flexibilidad.

La posición del partido opositor surge luego de que el presidente del TSE, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, advirtiera que las acciones anticipadas de precampaña vulneran la democracia interna de las organizaciones políticas y afectan la equidad entre los competidores.

En un comunicado difundido por su equipo de prensa, el Partido de la Liberación Dominicana sostuvo que respeta las decisiones de los órganos electorales, pero considera necesario que tanto el TSE como la Junta Central Electoral (JCE) comprendan el contexto actual en el que se desenvuelven los partidos políticos.

El documento recoge declaraciones de los dirigentes Melanio Paredes y Rubén Bichara, quienes coincidieron en que el escenario político dominicano exige interpretar los procesos internos con una visión más amplia, sin violentar el marco legal.

Según explicaron, el PLD se encuentra en un proceso de reflexión y reorganización interna con miras a identificar una figura que logre unificar al partido de cara a las elecciones presidenciales de 2028, en un contexto marcado por la competencia temprana y la dinámica constante del debate político nacional.

Durante el mes de diciembre del pasado año, Andrés Navarro, miembro de la comisión encargada de trabajar el Protocolo de Aspirantes Presidenciales, había señalado que el proceso en preparación busca fortalecer la cohesión interna y recuperar la confianza del electorado.

Los dirigentes del PLD aclararon que esta etapa no persigue promover candidaturas formales ni realizar actos de precampaña, sino crear las condiciones políticas necesarias para lograr consensos internos y una propuesta sólida de cara al futuro.

Indicaron que la advertencia del TSE será tomada en cuenta en la conducción de los trabajos partidarios, a fin de evitar conflictos legales y garantizar el respeto a la institucionalidad democrática.

No obstante, insistieron en que la legislación electoral debe aplicarse considerando la realidad social y política del país, donde los partidos se ven presionados a definir liderazgos con antelación para no quedar rezagados en el escenario electoral.

El PLD sostuvo que su objetivo principal es fortalecer la democracia interna, evitando imposiciones y promoviendo mecanismos de consulta que permitan la participación de las bases y de los distintos sectores del partido.

En ese sentido, reiteró su disposición de mantener un diálogo abierto con los órganos electorales, a fin de aclarar los alcances de las normas y evitar interpretaciones que puedan limitar la vida interna de las organizaciones políticas.

Los dirigentes subrayaron que la escogencia de liderazgos es un proceso complejo que requiere tiempo, madurez política y un clima de consenso, especialmente en una organización que busca renovarse y reconectar con la ciudadanía.

Asimismo, expresaron que el respeto a la ley electoral no debe convertirse en un obstáculo para la reorganización partidaria ni para la discusión de ideas y propuestas que fortalezcan la democracia.

Finalmente, el PLD reafirmó que continuará trabajando dentro del marco legal, pero apeló a la comprensión de las autoridades electorales para que exista un equilibrio entre el cumplimiento de la norma y la realidad política que vive el país de cara al ciclo electoral de 2028.