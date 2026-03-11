“Plátano Power”: Dominicana impone su poder y derrota a Venezuela en el Clásico Mundial

Bartolo García

La selección de República Dominicana (selección nacional de béisbol) volvió a demostrar su fuerza ofensiva en el Clásico Mundial de Béisbol, al vencer a Venezuela (selección nacional de béisbol) en un partido marcado por el poder de los bates dominicanos.

El conjunto quisqueyano mostró una ofensiva explosiva, conectando varios cuadrangulares que ampliaron su dominio en el torneo y reforzaron la etiqueta de “Plátano Power” que ha caracterizado al equipo durante la competencia.

Entre los protagonistas del encuentro estuvieron Juan Soto, Ketel Marte, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr., quienes conectaron jonrones que impulsaron la ofensiva del equipo.

Uno de los momentos más emocionantes del partido llegó cuando Fernando Tatis Jr. disparó un impresionante cuadrangular de tres carreras que amplió la ventaja dominicana y encendió a la fanaticada.

Con esta demostración ofensiva, República Dominicana alcanzó 13 jonrones en apenas cuatro partidos, estableciendo un nuevo récord en el Clásico Mundial para esa cantidad de juegos.

La potencia ofensiva dominicana ha sido una de las grandes historias del torneo, consolidando al equipo como uno de los favoritos para avanzar en las siguientes rondas.

El triunfo permitió a República Dominicana dominar el grupo D y continuar su camino con aspiraciones firmes de conquistar el campeonato.

La combinación de talento, ofensiva y confianza mantiene al conjunto dominicano encendido, llevando con orgullo el “Plátano Power” que representa la fuerza del béisbol quisqueyano en el escenario internacional.

#eljacaguero #PlátanoPower #ClásicoMundial #Béisbol #RepúblicaDominicana #MLB