Plásticos por Juguetes supera los cuatro millones de botellitas recolectadas

La sexta edición de Plásticos por Juguetes, realizada este domingo, logró recolectar 4,023,865 botellitas plásticas, informó la Alcaldía del Distrito Nacional.

La jornada se llevó a cabo en el Palacio Municipal bajo un ambiente de orden y seguridad. La cantidad recolectada representa un incremento del 7.8 % en comparación con la edición de 2025, cuando se retiraron de las calles 3,732,056 botellas.

Mediante una nota de prensa, la alcaldía destacó que esta cifra se suma a los 33 millones de botellas recolectadas en ediciones anteriores de Plásticos por Juguetes y Plásticos por Escolares, alcanzando un acumulado de más de 37 millones de envases reciclados.

Durante la actividad, la alcaldesa Carolina Mejía expresó su satisfacción por el impacto del evento, señalando que representa una bendición poder llevar alegría a los niños y niñas a través de esta iniciativa que combina solidaridad y conciencia ambiental.

Asimismo, resaltó la emoción reflejada en los rostros de los menores al recibir sus juguetes, una motivación que —según afirmó— impulsa a todo el equipo de colaboradores a continuar fortaleciendo el programa.

Mejía también agradeció el respaldo del sector privado, el cual calificó como fundamental para la realización exitosa de Plásticos por Juguetes 2026.

Seguridad y logística garantizadas

La alcaldía informó que más de 350 agentes fueron desplegados para asegurar el orden y la seguridad de los asistentes. Además, se contó con vigilancia aérea, carpas para niños extraviados, hospital móvil, ambulancias y equipos de rescate.

En el operativo participaron diversas instituciones, entre ellas la Policía Nacional, Armada de la República Dominicana, Digesett, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Sistema 9-1-1, Cruz Roja, Policía Municipal, así como organismos de atención extrahospitalaria y seguridad privada.

Detalles del canje

El intercambio estuvo limitado a residentes del Distrito Nacional, quienes debían presentar su cédula de identidad. Se estableció que 500 botellas podían canjearse por una bicicleta y 200 botellas por un juguete, con un límite máximo de una bicicleta y un juguete por persona.