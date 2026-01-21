Plan Sierra honra de por vida a Juan José Batlle por su legado ambiental y social

Bartolo García

El Plan Sierra designó al doctor Juan José Batlle como Miembro de Honor Ad Vitam de su Junta Directiva, en cumplimiento de resoluciones adoptadas por el órgano directivo y ratificadas a unanimidad por la Asamblea General de la institución.

Esta distinción representa el más alto reconocimiento que otorga el Plan Sierra y resalta los aportes extraordinarios y continuos realizados por el doctor Batlle al desarrollo institucional y al cumplimiento de la misión ambiental y social de la entidad.

La entrega formal del reconocimiento se realizó durante un encuentro especial entre una comisión de la Junta Directiva, el doctor Batlle y sus familiares, en un ambiente marcado por la gratitud, el respeto y la emotividad.

El acto fue presidido por el ingeniero Félix García, vicepresidente de la Junta Directiva, quien destacó en sus palabras la trayectoria de vida del homenajeado y su vinculación histórica con importantes iniciativas nacionales.

García recordó los años en que ambos coincidieron en el nacimiento de instituciones clave del país, subrayando que, durante más de cuatro décadas, el nombre del doctor Batlle y el Plan Sierra se han convertido en sinónimos de entrega, servicio y compromiso permanente.

Durante el encuentro estuvieron presentes José Enrique Grullón Finet, Inmaculada Adames y Rafael Emilio Yunén, miembros de la Junta Directiva, así como la esposa del homenajeado, Delia Duboq, su hijo Juan Batlle, parte de sus nietos y otros familiares cercanos.

Cada uno de los miembros de la Junta compartió testimonios personales y profesionales que resaltaron la calidad humana, ética y profesional del doctor Batlle, así como su disposición constante a servir sin interés de reconocimiento personal.

Los directivos destacaron que su participación en procesos de mejora institucional y en el acompañamiento a entidades y personas siempre ha estado guiada por la vocación de servicio y el compromiso con el bien común.

De manera especial, se resaltó su puntualidad ejemplar, su disciplina y su constancia como rasgos que han marcado su estilo de trabajo y liderazgo a lo largo de los años.

La designación como Miembro de Honor Ad Vitam honra una vida dedicada al ordenamiento ecológico y social de la cuenca media del Yaque del Norte, así como al impulso del desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales.

El legado del doctor Batlle ha sido fundamental para consolidar una iniciativa que ha dejado una huella profunda en la historia ambiental y social de la región y del país.

El Plan Sierra destacó que su ejemplo ha servido de inspiración para generaciones de técnicos, profesionales y líderes comunitarios comprometidos con la protección del medio ambiente.

Con este reconocimiento, la institución reafirma su gratitud a uno de sus fundadores, cuyo pensamiento y acción continúan orientando el trabajo estratégico del Plan Sierra.

Finalmente, la entidad subrayó que el nombramiento de Juan José Batlle como Miembro de Honor Ad Vitam no solo reconoce una trayectoria ejemplar, sino que ratifica los valores de servicio, compromiso y visión de futuro que sustentan la labor del Plan Sierra en la República Dominicana.