Plan Estratégico San Juan 2050 suma nuevos actores para impulsar el desarrollo integral de la provincia

Bartolo García

El proceso de formulación del Plan Estratégico de Desarrollo San Juan 2050 continúa fortaleciéndose con la integración de analistas, académicos, empresarios y líderes de opinión, quienes participaron en una jornada de trabajo celebrada en la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) para conocer los avances de la propuesta que proyecta el desarrollo integral de la provincia durante las próximas décadas.

Durante el encuentro, encabezado por el presidente del Comité Gestor y rector nacional de la UFHEC, Alberto Ramírez Cabral, se presentó la metodología del plan, concebido como un instrumento de gobernanza territorial que articula al sector público, empresarial, académico, agropecuario, religioso y a la sociedad civil. La estrategia está alineada con recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, CEPAL, ONU-Hábitat y CIDEU, orientadas a fortalecer la planificación participativa y el desarrollo sostenible.

Ramírez Cabral destacó que San Juan reúne condiciones excepcionales para convertirse en uno de los principales polos de desarrollo del país, gracias a su fortaleza agropecuaria, el crecimiento de cultivos de alto valor agregado como las uvas y el tabaco, así como el impulso de la agroindustria, la educación superior, la innovación tecnológica y la seguridad alimentaria.

Asimismo, resaltó que la provincia cuenta con uno de los patrimonios hídricos más importantes de la República Dominicana, respaldado por ocho presas y cuatro centrales hidroeléctricas, aunque señaló que ese potencial debe complementarse con una mejor infraestructura vial, mayor conectividad logística, transformación digital y estrategias que permitan consolidar a San Juan como un hub logístico y productivo del Sur.

Durante la actividad también se informó que el próximo 25 de julio serán juramentadas más de 250 instituciones, las cuales trabajarán en los cuatro grandes ejes estratégicos del plan: desarrollo económico y Marca San Juan; ordenamiento territorial y gestión sostenible del suelo; fortalecimiento de la gobernanza democrática e institucional; e inclusión social con servicios públicos y privados de calidad.

La iniciativa cuenta con la participación de autoridades gubernamentales, alcaldes, representantes del sector empresarial, académico, religioso y organizaciones sociales, además del acompañamiento técnico de un equipo especializado en planificación estratégica territorial coordinado por el doctor Reynaldo Peguero, de la consultora Strategius, que incorpora metodologías de inteligencia territorial, seguimiento automatizado y construcción participativa de escenarios.

Los participantes coincidieron en que el Plan Estratégico San Juan 2050 representa mucho más que un documento de planificación, al constituirse en una herramienta para anticipar los desafíos económicos, tecnológicos, sociales y ambientales del futuro, promover inversiones sostenibles y consolidar una visión compartida que permita convertir a la provincia en un referente nacional e internacional de desarrollo territorial y gobernanza colaborativa.