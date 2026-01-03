Pitcheo aguilucho frena a los Leones y Toros se mantienen al acecho del liderato

Bartolo García

Las Águilas Cibaeñas cortaron el invicto de los Leones del Escogido al imponerse 4-1 la noche del sábado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, apoyadas en una sólida labor monticular de Óscar De la Cruz y una ofensiva oportuna que produjo 11 imparables.

De la Cruz fue la gran figura del encuentro al lanzar seis entradas en blanco, permitiendo apenas dos hits, concediendo un boleto y ponchando a cuatro bateadores, en una actuación que mantuvo sin imparables a los rojos hasta el quinto episodio.

El dominio del derecho aguilucho marcó el ritmo del partido y permitió a los cibaeños manejar la ventaja desde temprano, neutralizando a una ofensiva escogidista que llegaba como la más productiva de la semifinal.

Las Águilas atacaron desde el primer inning cuando Leody Taveras anotó la primera carrera impulsado por sencillo de Ezequiel Durán, iniciando un rally que puso rápidamente presión sobre el abridor José Urquidy.

Tras un imparable de Aderlín Rodríguez, Jonatan Clase remolcó a Durán con otro hit, y un error defensivo permitió que Rodríguez anotara la tercera vuelta amarilla, suficiente para encaminar el triunfo.

La cuarta carrera llegó en el tercer episodio, cuando Aderlín Rodríguez volvió a responder con el madero, empujando a Cristhian Adames para ampliar la ventaja a 4-0 ante un Estadio Quisqueya que vibró con la actuación visitante.

Los Leones evitaron la blanqueada en el octavo capítulo gracias a un doble de José Marmolejos y un sencillo productor de Franchy Cordero, pero no pudieron remontar ante el relevo amarillo.

Con el resultado, las Águilas colocaron su marca en 3-3, acercándose al segundo lugar de la tabla, mientras los Leones, pese a la derrota, se mantienen líderes con récord de 5-1.

El triunfo fue para Óscar De la Cruz (1-0), la derrota para José Urquidy (0-1) y el salvamento lo consiguió Burch Smith, quien cerró sin dificultades el noveno episodio.

En San Francisco de Macorís, los Toros del Este se apoyaron en un efectivo pitcheo combinado y bateo oportuno para derrotar 3-1 a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier.

Eloy Jiménez fue clave para los romanenses al remolcar dos de las tres carreras del conjunto anaranjado, que se repuso de la derrota sufrida en la jornada anterior.

Los Toros abrieron el marcador en la primera entrada con un doble de Jiménez al jardín central que llevó al plato a Gilberto Celestino, estableciendo tempranamente el control del partido.

Los Gigantes empataron en el cierre del primer inning con un rodado productor de Francisco Mejía, pero su ofensiva volvió a quedar silenciada el resto del encuentro.

En el tercer episodio, un pelotazo con las bases llenas a Eloy Jiménez permitió la carrera de la ventaja para los Toros, quienes sumaron una más y no volvieron a mirar atrás.

El pitcheo de los Toros, encabezado por Jaime Barría y respaldado por un sólido relevo, limitó a los Gigantes a una sola anotación, logrando la victoria Yaramil Hiraldo y el salvamento Joe Corbett.

Con este resultado, los Toros mejoraron su récord a 4-2 y se mantienen a solo un juego del liderato, mientras los Gigantes continúan sin conocer el triunfo en el Round Robin con marca de 0-6.