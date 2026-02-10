Piñero mide su huella de carbono en FITUR 2026 para su posterior compensación y logra el reconocimiento deStand Sostenible

La compañía ha contado con un software de vanguardia que ha medido su huella de carbono en tiempo real durante su paso por la feria, reforzando su compromiso con una gestión rigurosa y transparente.

Este hito ha complementado otros esfuerzos ambientales enmarcados en la iniciativa ‘Sostenibilidad 360’, como la minimización de materiales de un solo uso, una gestión responsable de residuos y embalajes y el uso de recursos de proximidad Km0.

Este enfoque integral ha sido reconocido por FITUR con el premio al stand sostenible, un galardón que valora las mejores prácticas aplicadas por los expositores en todo el ciclo de vida del evento, desde el diseño y la construcción hasta la operativa y el cierre.

Santo Domingo, 10 de febrero de 2026. – Piñero ha completado la medición de la huella de carbono asociada a su participación en FITUR 2026, en el marco de la activación Sostenibilidad 360º, desplegada por primera vez de forma transversal a todas sus actividades de la compañía en la feria. Tras la consolidación de la información recopilada durante el evento, la huella total registrada asciende a 19,74 t CO₂e. Este resultado final supone una reducción del 29,6% respecto al estimado inicial, un hito que valida la eficacia de las medidas aplicadas y que servirá como base para reforzar la reducción del impacto en futuras ediciones.

La medición se ha realizado bajo un enfoque verificable y certificable gracias a la colaboración con la tecnológica mallorquina Trueworld, cuya plataforma —basada en más de 20 indicadores— ha permitido medir la huella en todos sus alcances y certificar el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de la construcción. Como elemento diferencial, el stand incorporó un contador digital que mostró en tiempo real el impacto generado por los desplazamientos del equipo, el consumo energético y los materiales utilizados, impulsando un ejercicio de transparencia y trazabilidad.

Para culminar la iniciativa, Piñero compensará la huella de carbono generada mediante la adquisición de créditos verificados destinados a la restauración integral de ecosistemas ubicados en España. Este enfoquede proximidad garantiza la máxima trazabilidad y rigor, impulsando un modelo holístico que recupera la biodiversidad, la salud del suelo y el control natural de plagas.

Esta dimensión ambiental se completa con una acción social especial vinculada a una de las fundaciones colaboradoras del grupo. De esta forma, la participación en FITUR 2026 evoluciona de la neutralidad hacia un impacto positivo real, alineando la estrategia de la compañía con los objetivos de la iniciativa SBTi (Science Based Targets initiative) de las Naciones Unidas, un estándar de referencia global.

Plan integral de “Sostenibilidad 360”

Adicionalmente, la compañía ha consolidado una iniciativa integral de ‘Sostenibilidad 360’, en la que los criterios sociales, ambientales y operativos se integran de manera transversal en su participación en la feria. Un enfoque que se ha traducido en medidas concretas en cinco ámbitos: acción social, con criterios de inclusión en la contratación y formación del equipo; catering responsable, priorizando producto de kilómetro cero y proveedores locales; movilidad sostenible, mediante la optimización de los traslados entre hotel y feria en vehículos ECO; construcción del stand, con materiales sostenibles y certificados, reducción de estructura y reutilización de mobiliario; y, de forma transversal, la medición, reducción y compensación de la huella de carbono.

Piñero, premiado en FITUR como “stand sostenible”

Gracias a este destacado compromiso con la sostenibilidad, Piñero ha sido reconocido con el premio stand sostenible de FITUR, un galardón que distingue las mejores prácticas en sostenibilidad aplicadas por los expositores y que valora la sostenibilidad en sus tres dimensiones (económica, social y medioambiental) incorporando el análisis de todo el ciclo de vida del evento, desde su preparación hasta su cierre.

El premio fue entregado a Encarna Piñero, Global CEO de Piñero, y a Teresa Arizti, Marketing Services & Strategic Partnerships Director de Piñero, por Ángela Lozano Sánchez, Gerente Comercial de FITUR, en el recinto ferial de IFEMA MADRID.

Entre los aspectos más valorados por el jurado destacan las decisiones de diseño y operativa basadas en la economía circular: se ha priorizado el alquiler de estructuras frente a la fabricación y se han reutilizado materiales de otras ferias para minimizar la carpintería de nueva creación. A esto se suma el uso de materiales de proximidad (KM0) y la digitalización de contenidos para reducir drásticamente los vinilos y elementos de un solo uso.

En el plano logístico, se ha controlado el consumo de recursos naturales y se han introducido vehículos eléctricos para el transporte del catering. Finalmente, el premio reconoce el fuerte compromiso social del stand, no solo por su rampa accesible, sino por la inclusión laboral de personas con discapacidad y, muy especialmente, por la labor de concienciación y formación en sostenibilidad impartida a todos los colaboradores.