Pilotos dominicanos competirán en Brasil y México en eventos internacionales de motociclismo

Bartolo García

DISTRITO NACIONAL.– La Federación Dominicana de Motociclismo (FDM) anunció la participación de los pilotos Aris Azcona Jr. y Krystal Silfa en competencias internacionales de motovelocidad que se celebrarán este fin de semana en Brasil y México.

El presidente de la entidad, Carlos Amiro Finke Brugal, y el vicepresidente Diego Campos expresaron su confianza en el desempeño de ambos representantes, destacando su preparación y condiciones competitivas.

Aris Azcona Jr., actual campeón nacional en la categoría Amateur, competirá este domingo en el autódromo de Interlagos, en Brasil, durante la primera fecha del campeonato Latinoamericano R3.

El joven piloto buscará destacarse en este evento con la meta de obtener una beca que le permita participar en el Campeonato Mundial el próximo año.

Por su parte, Krystal Silfa representará a la República Dominicana en Puebla, México, en la Italika Women’s International Cup, en la categoría 600cc.

Silfa llega a esta competencia como campeona del 2024 en ese torneo, logro que previamente le permitió participar en el Mundial Femenino de Motovelocidad, consolidando su trayectoria internacional.

Los dirigentes de la federación aseguraron que ambos atletas cuentan con el entrenamiento y la preparación necesarios para aspirar a posiciones destacadas en sus respectivas competencias.

Asimismo, destacaron que otros pilotos dominicanos también estarán participando en eventos internacionales durante el año 2026, fortaleciendo la presencia del país en el motociclismo deportivo.